Необычное решение: французские военные "бросаются" FPV-дронами с борта самолета (видео)

Французские военные провели серию экспериментов по массовому сбросу FPV-дронов с борта военно-транспортного самолета A400M. В ходе необычных испытаний через заднюю грузовую аппарель самолета они буквально вручную сбросили 51 БПЛА, еще 21 — выбросили через бортовые двери.

В рамках испытаний Французского генерального управления вооружений (DGA) военные в общей сложности сбросили с борта A400M 72 беспилотника. Соответствующее видео было опубликовано в сети Х.

Сообщается, что в эксперименте использовались дроны коптерного типа различных размеров и конфигураций, включая FPV-дроны. В DGA уточняют, что речь шла не о полноценных боевых беспилотниках, а о моделях без основной электроники. Вместе с тем не исключено, что часть аппаратуры, в частности оборудование для фиксации параметров полета, все же присутствовала.

В чем суть эксперимента

Комментируя эксперимент французских военных обозреватели Defense Express отметили, что его суть заключается в изучении влияния воздушных потоков и турбулентности на поведение дронов в момент старта с самолета.

"Дело в том, что самой большой проблемой при старте беспилотника с самолета является его дальнейшая стабилизация, ведь самолет за собой создает турбулентность, и это вдобавок к тому, что его просто выбрасывают руками за борт, а также то, что он одновременно сталкивается с потоком сильного воздуха", — пояснили аналитики.

Полученные данные планируется использовать для создания точных симуляций, которые позволят лучше понять поведение беспилотников при таком способе запуска. В дальнейшем аналогичные эксперименты намерены провести и на других типах транспортных самолетов — C-130J и CN-235.

В то же время такое решение вызывает вопросы, поскольку дроны коптерного типа обладают крайне ограниченной дальностью — не более нескольких десятках километров. Это серьезно ограничивает их боевое применение в связке с транспортным самолетом, который является крупной и уязвимой целью и не может безопасно действовать вблизи линии фронта при наличии у противника средств ПВО.

Более перспективным вариантом, считают аналитики, будет запуск беспилотников самолетного типа. Такие дроны проще стабилизировать после старта, они обладают большей дальностью, способны нести более серьезную полезную нагрузку и могут запускаться массово из транспортно-пусковых контейнеров. Не исключено, что подобные решения также рассматриваются французской стороной.

