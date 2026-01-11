Київ залишається вразливим: Кличко повідомив про брак систем ППО, — Bild

Мер Києва Віталій Кличко визнав, що навіть столиця України не має достатньої кількості систем протиповітряної оборони для ефективного відбиття російських авіаударів. За його словами, дефіцит ППО безпосередньо впливає на масштаби руйнувань та гуманітарну ситуацію в місті.

Росія цілеспрямовано продовжує удари по цивільній інфраструктурі, прагнучи зробити українські міста непридатними для життя. Про це Кличко розповів в інтерв'ю німецькому виданню Bild.

"Ми бачимо, що наша протиповітряна оборона не має необхідних ресурсів для ефективного відбиття атак навіть у Києві. Нам терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони, щоб захистити населення від російських авіаударів", — змушений був визнати мер української столиці.

Він додав, що мета Володимира Путіна — повністю знищити інфраструктуру тепло- та електропостачання за допомогою бомбардувань.

"Він хоче зломити волю і опір українців. Але ми не повинні здаватися!" — наголосив Кличко.

Відео дня

Мер Києва наголосив, що енергетики працюють працюють цілодобово в складних умовах, однак ситуація все ще залишається критичною. Тому міська влада закликає мешканців столиці, які не мають опалення, але мають змогу поїхати до родичів чи знайомих, на деякий час покинути місто.

"Незалежно від того, популярні ці заходи чи ні: ми стоїмо перед дуже складними викликами, які нам необхідно подолати", — наголосив Кличко.

Нагадаємо, 9 січня Віталій Кличко розповів, що в Києві водопостачання поступово повертається, а опалення сподіваються відновити для частини будинків уже найближчим часом.

11 січня мер столиці поділився деталями про те, як тривають відновлювальні роботи в місті після обстрілу ЗС РФ. За його словами комунальники намагаються якнайшвидше повернути теплопостачання до будинків киян, водночас їм доводиться примусово відігрівати обладнання, яке замерзло через сильні морози.