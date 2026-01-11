Киев остается уязвимым: Кличко сообщил о нехватке систем ПВО, — Bild

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что даже столица Украины не имеет достаточного количества систем противовоздушной обороны для эффективного отражения российских авиаударов. По его словам, дефицит ПВО напрямую влияет на масштабы разрушений и гуманитарную ситуацию в городе.

Россия целенаправленно продолжает удары по гражданской инфраструктуре, стремясь сделать украинские города непригодными для жизни. Об этом Кличко рассказал в интервью немецкому изданию Bild.

"Мы видим, что наша противовоздушная оборона не располагает необходимыми ресурсами для эффективного отражения атак даже в Киеве. Нам срочно нужны дополнительные системы противовоздушной обороны, чтобы защитить население от российских авиаударов", — вынужден был признать мэр украинской столицы.

Он добавил, что цель Владимира Путина — полностью уничтожить инфраструктуру тепло- и электроснабжения с помощью бомбардировок.

"Он хочет сломить волю и сопротивление украинцев. Но мы не должны сдаваться!" — подчеркнул Кличко.

Мэр Киева отметил, что энергетики работают работают круглосуточно в сложных условиях, однако ситуация все еще остается критической. Поэтому городские власти призывают жителей столицы, у которых нет отопления, но есть возможность уехать к родственникам или знакомым, на время покинуть город.

"Независимо от того, популярны эти меры или нет: мы стоим перед очень сложными вызовами, которые нам необходимо преодолеть", — подчеркнул Кличко.

Напомним, 9 января Виталий Кличко рассказал, что в Киеве водоснабжение постепенно возвращается, а отопление надеются восстановить для части домов уже в ближайшее время.

11 января мэр столицы поделился деталями о том, как идут восстановительные работы в городе после обстрела ВС РФ. По его словам коммунальщики пытаются как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян, при этом им приходится принудительно отогревать оборудование, которое замерзло из-за сильных морозов.