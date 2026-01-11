Приходится отогревать: Кличко показал, как коммунальщики возвращают тепло в дома киевлян

В Киеве коммунальщики восстанавливают поврежденную инфраструктуру. Замерзшее из-за сильных морозов оборудование приходится принудительно отогревать.

Столичные коммунальщики пытаются как можно быстрее вернуть теплоснабжение в дома киевлян. Работы продолжаются не только днем, но и ночью, рассказал городской голова Виталий Кличко.

Он отметил, что большей части домов тепло уже вернули.

В сюжете КГГА показано, в каких сверхсложных условиях приходится работать специалистам коммунальных служб. Специалисты работают на открытом воздухе во время минусовых температур. С помощью кислородной горелки, предназначенной для термической обработки металлов, трубы оборудования освобождают от замерзшей воды, которая превратилась внутри в лед.

"Я благодарю наших коммунальщиков, которые работают круглосуточно. Под обстрелами. После них. В условиях, когда не хватает людей. Когда каждому приходится работать за двух специалистов", — обратился к коммунальщикам Кличко.

Ситуация с теплом в Киеве

Киевляне согреваются в мобильном пункте несокрушимости Фото: ГСЧС

В столице уже около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом, сообщил глава Минразвития Алексей Кулеба.

Он сообщил, что работают уже все городские котельные.

"Специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры", — проинформировал чиновник.

Напомним, в ночь на 9 января россияне прицельно атаковали ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более 50% тепла и света для Киева. Кроме того, прицельные удары нанесли по районным котельным.

Виталий Кличко сообщал, что почти 6 тысяч многоквартирных домов, то есть примерно половина домов столицы оставались без тепла и призвал жителей города рассмотреть вариант временного отъезда из Киева.

Ранее сообщалось, что ремонт ТЭЦ-5 продлится около двух суток, а ремонт ТЭЦ-6 — 1 сутки.