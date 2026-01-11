Доводиться відігрівати: Кличко показав, як комунальники повертають тепло у домівки киян

У Києві комунальники відновлюють пошкоджену інфраструктуру. Замерзле через сильні морози обладнання доводиться примусово відігрівати.

Столичні комунальники намагаються якнайшвидше повернути теплопостачання в домівки киян. Роботи тривають не тільки вдень, але й вночі, розповів міський голова Віталій Кличко.

Він зазначив, що більшій частині будинків тепло вже повернули.

У сюжеті КМДА показано, у яких надскладних умовах доводиться працювати фахівцям комунальних служб. Спеціалісти працюють на відкритому повітрі під час мінусових температур. За допомогою кисневого пальника, який призначений для термічної обробки металів, труби обладнання звільняють від замерлої води, яка перетворилася всередину на кригу.

"Я дякую нашим комунальникам, які працюють цілодобово. Під обстрілами. Після них. В умовах, коли не вистачає людей. Коли кожному доводиться працювати за двох фахівців", — звернувся до комунальників Кличко.

Ситуація з теплом у Києві

Кияни зігріваються у мобільному пункті незламності Фото: ДСНС

У столиці вже близько 85% багатоповерхових будинків, які залишилися без опалення, вже з теплом, повідомив глава Мінрозвитку Олексій Кулеба.

Він повідомив, що працюють вже усі міські котельні.

"Фахівці здійснюють перезапуск систем і проводять розповітрення мереж, щоб тепло рівномірно надходило до квартир", — поінформував посадовець.

Нагадаємо, в ніч на 9 січня росіяни прицільно атакували ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які генерують більше 50% тепла та світла для Києва. Крім того, прицільні удари завдали по районних котельнях.

Віталій Кличко повідомляв, що майже 6 тисяч багатоквартирних будинків, тобто приблизно половина будинків столиці залишалися без тепла і закликав мешканців міста розглянути варіант тимчасового від'їзду з Києва.

Раніше повідомлялося, що ремонт ТЕЦ-5 триватиме близько двох діб, а ремонт ТЕЦ-6 — 1 добу.