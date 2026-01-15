"Генерал Мороз" проти РФ: піхотні штурми буксують через погоду, — ISW

Наступ російських військ сповільнився наприкінці грудня 2025 року та на початку січня 2026 року. Експерти вважають, що це сталося через погіршення погоди. Але є ще одна причина.

В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російська армія також припинила спроби встигнути до довільних термінів до кінця 2025 року.

Аналіз ISW показує, що площа території України, на якій російські війська посилили свою присутність або просування, поступово зменшувалася:

276,44 км² між 1 і 17 грудня;

89,05 км² між 17 і 31 грудня;

73,82 км² між 31 грудня і 13 січня.

Середня семиденна динаміка досягнень досягла піку 1-2 грудня, а потім постійно падала до кінця року.

Російські війська змогли скористатися несприятливими погодними умовами восени і на початку зими 2025 року, які перешкоджали операціям українських безпілотників, і домогтися відносно швидшого просування.

Відео дня

Однак ISW раніше зазначали, що ці сприятливі погодні умови не були постійними.

На їхню думку, російські війська, ймовірно, зазнають труднощів з підтриманням такого швидкого темпу просування через похолодання, що ускладнює можливість Росії успішно реалізувати свою нову наступальну модель, яка значною мірою спирається на піхотні інфільтраційні операції, які потребують подолання десятків кілометрів пішки з обмеженими запасами.

Російські війська також могли спочатку збільшити темп наступальних операцій у грудні 2025 року, щоб виконати вимоги російського військового командування щодо досягнення певних цілей до кінця року. Але цілей, мабуть, так і не було досягнуто, і потреба у високому темпі наступу за всяку ціну — відпала.

Нагадаємо, раніше українські військові зазначали, що зовнішній вигляд і особисте спорядження російських військових, яких ліквідували Сили оборони України останнім часом, дуже низького рівня. Боєць ЗС РФ із нормальним військовим спорядженням і без милиць — це велика рідкість.

1 січня аналітики DeepState повідомили, що кожен п'ятий квадратний кілометр України окупований.