"Генерал Мороз" против РФ: пехотные штурмы буксуют из-за погоды, — ISW

Наступление российских войск замедлилось в конце декабря 2025 года и начале января 2026 года. Эксперты считают, что это произошло из-за ухудшения погоды. Но есть еще она причина.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что российская армия также прекратила попытки успеть к произвольным срокам к концу 2025 года.

Анализ ISW показывает, что площадь территории Украины, на которой российские войска усилили свое присутствие или продвижение, постепенно уменьшалось:

276,44 км² между 1 и 17 декабря;

89,05 км² между 17 и 31 декабря;

73,82 км² между 31 декабря и 13 января.

Средняя семидневная динамика достижений достигла пика 1-2 декабря, а затем постоянно падала до конца года.

Российские войска смогли воспользоваться неблагоприятными погодными условиями осенью и в начале зимы 2025 года, которые препятствовали операциям украинских беспилотников, и добиться относительно более быстрого продвижения.

Однако ISW ранее отмечали, что эти благоприятные погодные условия не были постоянными.

По их мнению, российские войска, вероятно, испытывают трудности с поддержанием такого быстрого темпа продвижения из-за похолодания, что осложняет возможность России успешно реализовать свою новую наступательную модель, которая в значительной степени опирается на пехотные инфильтрационные операции, требующие преодоления десятков километров пешком с ограниченными запасами.

Российские войска также могли первоначально увеличить темп наступательных операций в декабре 2025 года, чтобы выполнить требования российского военного командования по достижению определенных целей к концу года. Но цели, видимо так и не были достигнуты, и потребность в высоком темпе наступления любой ценой – отпала.

Напомним, ранее украинские военные отмечали, что внешний вид и личное снаряжение российских военных, которых ликвидировали Силы обороны Украины в последнее время, очень низкого уровня. Боец ВС РФ с нормальным военным снаряжением и без костылей — это большая редкость.

1 января аналитики DeepState сообщили, что каждый пятый квадратный километр Украины оккупирован.