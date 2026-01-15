"Над головою пролетіло": смілива двірниця продовжила прибирати сніг після удару "Шахеда" (відео)

Безстрашна співробітниця комунального підприємства у Львові стала героїнею мереж, оскільки не перестала прибирати свою ділянку навіть після прильоту "Шахеда" неподалік.

59-річна Ольга вже 10 років прибирає вулиці Львова, і 15 січня вранці робила те саме неподалік пам'ятника Степану Бандері, в який цілилися, але промахнулися ЗС РФ. Андрій Садовий, мер міста, особисто зателефонував жінці і розповів їй, що вона стала героїнею всієї України.

Градоначальник поцікавився її станом і, дізнавшись, що все гаразд, додав:

"Я не знаю, дякувати вам чи сварити. Ваша мужність сьогодні захопила всіх в Україні, тому я хочу подякувати вам за ваше служіння громаді, за вашу роботу. Ми вам віддячимо. Але хочу також зауважити, що, коли тривога, будьте в безпеці. Я розумію, що є ділянка, потрібно її прибрати, але ваша безпека насамперед!"

Журналістам вдалося поспілкуватися і з самою героїнею. За її словами, вона була з колегою, прибрала зупинку.

"Я ж не знала, що буде летіти. Міліціонер сказав, щоб ми тікали, і над головою якраз пролетіло", — згадує львів'янка.

Жінка додала, що вибух був глухий, але гучний:

"Я думала, що то міна, а міліціонер каже, що "Шахед". І все, ми після цього втекли".

Ударний дрон "Шахед" повністю знищив дитячий майданчик. Вибуховою хвилею вибило шибки у Франківському, Галицькому та Залізничному районах Львова, зокрема в будівлі Львівської політехніки. Через обстріли влада змінювала рух громадського транспорту на вулицях Митрополита Андрея та Шептицького.

На місці падіння БпЛА зараз працюють експерти, вивчаючи уламки. Територія обгороджена стрічкою.

Нагадаємо, повітряну тривогу оголосили у Львові близько 6 ранку, тоді ж повідомили, що на місто летять російські дрони.

Андрій Садовий, коментуючи удар, сказав, що росіяни цілилися в те, чого бояться найбільше.

9 січня Львівська область була атакована російською балістичною ракетою "Ліщина". Через кілька днів у Росії заявили, що метою став "авіаремонтний завод".