"Над головой пролетело": смелая дворник продолжила убирать снег после удара "Шахеда" (видео)

Бесстрашная сотрудница коммунального предприятия во Львове стала героиней сетей, поскольку не перестала убирать свой участок даже после прилета "Шахеда" неподалеку.

59-летняя Ольга уже 10 лет убирает улицы Львова, и 15 января утром делала то же самое недалеко от памятника Степану Бандере, в который целились, но промахнулись ВС РФ. Андрей Садовый, мэр города, лично позвонил женщине и рассказал ей, что она стала героиней всей Украины.

Градоначальник поинтересовался ее состоянием и, узнав, что все в порядке, добавил:

"Я не знаю, благодарить вас или ругать. Ваше мужество сегодня восхитило всех в Украине, поэтому я хочу поблагодарить вас за ваше служение общине, за вашу работу. Мы вас отблагодарим. Но хочу также заметить, что, когда тревога, будьте в безопасности. Я понимаю, что есть участок, нужно его убрать, но ваша безопасность прежде всего!"

Журналистам удалось пообщаться и с самой героиней. По ее словам, она была с коллегой, убрала остановку.

"Я же не знала, что будет лететь. Милиционер сказал, чтобы мы убегали, и над головой как раз пролетело", – вспоминает львовьянка.

Женщина добавила, что взрыв был глухой, но громкий:

"Я думала, что то мина, а милиционер говорит, что "Шахед". И все, мы после этого убежали".

Ударный дрон "Шахед" полностью уничтожил детскую площадку. Взрывной волной выбило стекла Франковском, Галицком и Железнодорожном районах Львова, в том числе в здании Львовской политехники. Из-за обстрелов власти меняли движение общественного транспорта на улицах Митрополита Андрея и Шептицкого.

На месте падения БпЛА сейчас работают эксперты, изучая обломки. Территория огорожена лентой.

Напомним, воздушную тревогу объявили во Львове около 6 утра, тогда же сообщили, что на город летят российские дроны.

Андрей Садовый, комментируя удар, сказал, что русские целились в то, чего боятся больше всего.

9 января Львовская область была атакована российской баллистической ракетой "Орешник". Через несколько дней в России заявили, что целью стал "авиаремонтный завод".