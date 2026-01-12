Удар "Орешником": в Минобороны РФ заявили, что атаковали авиаремонтный завод

Российское Министерство обороны выпустило официальное заявление относительно удара ракетой "Орешник" по территории Львовской области. Там заявили, что удар был нанесен по военному заводу.

Якобы целью российской атаки был Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Там заявили, что работа завода прекращена. Ведомство утверждает, на этом заводе якобы ремонтировали и обслуживали авиатехнику ВСУ, в частности самолеты F-16 и МиГ-29. Кроме того, в российском заявлении говорится, что там производили беспилотники, которые используются для ударов по территории России.

В Минобороны России отметили, что этим ударом также были поражены производственные цеха, склады с беспилотниками и инфраструктура аэродрома.

Кроме того Минобороны прокомментировало атаку на Киев, где ракетами "Искандер" и "Калибр" якобы были поражены производственные мощности двух предприятий, и объекты энергетики.

Відео дня

Атака "Орешником" по Львову

Напомним, что мощные взрывы во Львове прогремели около полуночи 9 января. Глава ОВА Максим Козицкий сообщал об атаке на критическую инфраструктуру.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что скорость ракеты во Львове достигала 13000 км в час, цель двигалась по баллистической траектории.

В Министерстве обороны РФ заявили, что ударили по Львову "Орешником" в ответ на якобы "атаку на резиденцию Путина" украинских дронов 29 декабря.

Воздушные силы в отчете утром 9 января подтвердили применение Россией баллистики средней дальности, запущенной с полигона в Капустином Яру в РФ.

Впоследствии один из высокопоставленных украинских чиновников на правах анонимности заявил, что ракета якобы попала в цех государственного предприятия. Удар вызвал "незначительные пробития бетонных конструкций" и образовал кратеры в лесной местности.

Аналитики Defense Express сообщили, что одна ракета в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Вероятно, целью атаки было проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия).

Военный эксперт Роман Свитан, объяснил пока что эта ракета не готова к массовому использованию и скорее служит психологическим сигналом, чем реальной угрозой.