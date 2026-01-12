Удар "Орешником": у Міноборони РФ заявили, що атакували авіаремонтний завод

Російське Міністерство оборони випустило офіційну заяву щодо удару ракетою "Орешник" по території Львівської області. Там заявили, що удар було завдано по воєнному заводу.

Нібито ціллю російської атаки був Львівський державний авіаційно-ремонтний завод. Про це повідомили в Міноборони РФ, передає ТАСС.

Там заявили, що робота завода припинена. Відомство стверджує, на цьому заводі нібито ремонтували та обслуговували авіатехніку ЗСУ, зокрема літаки F-16 та МіГ-29. Крім того у російській заяві йдеться, що там виробляли безпілотники, які використовуються для ударів по території Росії.

У Міноборони Росії зазначили, що цим ударом також були вражені виробничі цехи, склади з безпілотниками та інфраструктура аеродрома.

Крім того Міноборони прокоментувало атаку на Київ, де ракетами "Іскандер" та "Калібр" нібито були вражені виробничі потужності двох підприємств, та об'єкти енергетики.

Відео дня

Атака "Орешником" по Львову

Нагадаємо, що потужні вибухи у Львові пролунали близько півночі 9 січня. Голова ОВА Максим Козицький повідомляв про атаку на критичну інфраструктуру.

В Повітряних силах ЗСУ розповіли, що швидкість ракети у Львові сягала 13000 км за годину, ціль рухалася по балістичній траєкторії.

В Міністерстві оборони РФ заявили, що вдарили по Львову "Орешником" у відповідь на нібито "атаку на резиденцію Путіна" українських дронів 29 грудня.

Повітряні сили у звіті вранці 9 січня підтвердили застосування росією балістики середньої дальності, запущеної з полігону в Капустиному Яру в РФ.

Згодом один з високопоставленних українських чиновників на правах анонімності заявив, що ракета нібито влучила в цех державного підприємства. Удар спричинив "незначні пробиття бетонних конструкцій" та утворив кратери у лісовій місцевості.

Аналітики Defense Express повідомили, що одна ракета на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Імовірно, метою атаки було перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина).

Військовий експерт Роман Світан, пояснив поки що ця ракета не готова до масового використання і радше слугує психологічним сигналом, ніж реальною загрозою.