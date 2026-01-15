Садовый об атаке на Львов: "Агрессор ударил туда, чего боится больше всего"

В четверг утром, 15 января, российские оккупанты атаковали Львов "Шахедами". Вражеский дрон упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере в центре города.

Из-за вражеской атаки во Львове временно перекрыты улицы Митрополита Андрея и Шептицкого. Частный и общественный транспорт пока здесь не курсирует, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Россияне ударили "Шахедом" по центру Львова

"Символическое место — то, чего агрессор боится больше всего. Предварительно — без пострадавших. Взрывной волной немного задело тракториста, который убирал снег, но с ним все в порядке", — написал Садовый.

Он также сообщил, что взрывной волной выбило окна в домах рядом — в частности в корпусе политехники и жилых домах.

На видео с камер наблюдения видно, как вражеский дрон взрывается возле площади на который стоит памятник.

Відео дня

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий подтвердил эту информацию в Telegram. Воздушную тревогу объявили во Львове около 6 утра, тогда же сообщили, что на город летят российские дроны.

Напомним, 9 января Львовская область была атакована российской баллистической ракетой "Орешник". Только несколько дней спустя в РФ заявили, что целью стал "авиаремонтный завод".

Аналитики Defense Express сообщили, что одна ракета "Орешник" в год — это все производственные возможности по состоянию на 2025 год. Вероятно, целью атаки было проверить работу двух комплексов Aegis Ashore (в Редзиково, Польша, и в Девеселу, Румыния), и комплекса Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor возле Аннабурга, Германия).