Садовий про атаку на Львів: "Агресор вдарив туди, чого боїться найбільше"

У четвер вранці, 15 січня, російські окупанти атакували Львів "Шахедами". Ворожий дрон впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері в центрі міста.

Через ворожу атаку у Львові тимчасово перекрито вулиці Митрополита Андрея та Шептицького. Приватний і громадський транспорт наразі тут не курсує, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Росіяни вдарили "Шахедом" по центру Львова

"Символічне місце — те, чого агресор боїться найбільше. Попередньо — без постраждалих. Вибуховою хвилею трохи зачепило тракториста, який прибирав сніг, але з ним усе гаразд", - написав Садовий.

Він також повідомив, що вибуховою хвилею вибило вікна у будинках поруч — зокрема в корпусі політехніки та житлових будинках.

На відео з камер спостереження видно, як ворожий дрон вибухає біля площі на який стоїть пам'ятник.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив цю інформацію у Telegram. Повітряну тривогу оголосили у Львові близько 6 ранку, тоді ж повідомили, що на місто летять російські дрони.

Нагадаємо, 9 січня Львівська область була атакована російською балістичною ракетою "Орешник". Тільки кілька днів потому в РФ заявили, що ціллю став "авіаремонтний завод".

Аналітики Defense Express повідомили, що одна ракета "Орешник" на рік — це усі виробничі можливості станом на 2025 рік. Імовірно, метою атаки було перевірити роботу двох комплексів Aegis Ashore (у Редзиково, Польща, та у Девеселу, Румунія), та комплексу Arrow-3 (база Feuerwehr Holzdor біля Аннабурга, Німеччина).