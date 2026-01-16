Майже 550 дронів і $74 тисячі готівкою: військового викрили на торгівлі озброєнням (відео)

Державне бюро розслідувань викрило командира відділення взводу однієї з військових частин, дислокованих у Донецькій області, на незаконному збуті озброєння, зокрема переносного зенітно-ракетного комплексу та двох кулеметів.

Чоловік вирішив заробити на продажу зброї та боєприпасів, повідомили у відомстві.

Під час слідства з'ясувалося, що в листопаді 2025 року він через месенджер знайшов "клієнта" і обміняв незаконно придбаний переносний зенітно-ракетний комплекс (ПЗРК) на дрон, який потім мав намір перепродати.

У січні фігурант намагався продати ще два кулемети за 175 тисяч гривень, однак співробітники ДБР затримали його під час спроби збуту і вилучили озброєння. ПЗРК і два кулемети будуть передані до ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого детективи ДБР виявили та вилучили 549 дронів, 277 акумуляторів до них та інше спеціальне обладнання, а також понад 80 кг вибухової речовини, приблизно 2,5 тис. електродетонаторів, мобільний телефон, ноутбук і $74 тисячі.

Сотні дронів зберігалися вдома у військовослужбовця Фото: ДБР

У підозрюваного вилучили $74 тисячі готівкою Фото: ДБР

Військовослужбовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, придбання і збут вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Підозрюваному загрожує до 7 років в'язниці Фото: ДБР

Наразі слідство встановлює, де фігурант брав дрони та інше озброєння, перевіряючи, зокрема, й варіант можливого викрадення з військової частини або списання як нібито втраченого під час бойових дій військового майна.

