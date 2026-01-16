Почти 550 дронов и $74 тысячи наличными: военного разоблачили на торговле вооружением (видео)

Государственное бюро расследований разоблачило командира отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, на незаконном сбыте вооружения, в том числе переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов.

Мужчина решил заработать на продаже оружия и боеприпасов, сообщили в ведомстве.

В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) на дрон, который затем намеревался перепродать.

В январе фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тысяч гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта и изъяли вооружение. ПЗРК и два пулемета будут переданы в ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного детективы ГБР обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, а также более 80 кг взрывчатого вещества, около 2,5 тыс. электродетонаторов, мобильный телефон, ноутбук и $74 тысячи.

Сотни дронов хранились дома у военнослужащего Фото: ГБР

У подозреваемого изъяли $74 тысячи наличными Фото: ГБР

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемому грозит до 7 лет тюрьмы Фото: ГБР

Сейчас следствие устанавливает, где фигурант брал дроны и другое вооружение, проверяя, в частности, и вариант возможного похищения с воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.

