Почти 550 дронов и $74 тысячи наличными: военного разоблачили на торговле вооружением (видео)
Государственное бюро расследований разоблачило командира отделения взвода одной из воинских частей, дислоцированных в Донецкой области, на незаконном сбыте вооружения, в том числе переносного зенитно-ракетного комплекса и двух пулеметов.
Мужчина решил заработать на продаже оружия и боеприпасов, сообщили в ведомстве.
В ходе следствия выяснилось, что в ноябре 2025 года он через мессенджер нашел "клиента" и обменял незаконно приобретенный переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) на дрон, который затем намеревался перепродать.
В январе фигурант пытался продать еще два пулемета за 175 тысяч гривен, однако сотрудники ГБР задержали его при попытке сбыта и изъяли вооружение. ПЗРК и два пулемета будут переданы в ВСУ.
Во время обысков по месту жительства задержанного детективы ГБР обнаружили и изъяли 549 дронов, 277 аккумуляторов к ним и другое специальное оборудование, а также более 80 кг взрывчатого вещества, около 2,5 тыс. электродетонаторов, мобильный телефон, ноутбук и $74 тысячи.
Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (ношение, приобретение и сбыт огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения). Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Сейчас следствие устанавливает, где фигурант брал дроны и другое вооружение, проверяя, в частности, и вариант возможного похищения с воинской части или списания как якобы утраченного во время боевых действий военного имущества.
Напомним, НАБУ разоблачило масштабную аферу в Донецкой области.
Также сообщалось, что Полтавскую ОГА обвинили в хищениях на фортификациях.