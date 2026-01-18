Україна і Росія домовилися про припинення вогню в околицях ЗАЕС (фото)

У районі Запорізької атомної електростанції почалося локальне припинення вогню для ремонту останньої лінії електропередач, що залишилася, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою України.

Біля ЗАЕС почалося локальне припинення вогню між військами України та РФ, досягнуте завдяки зусиллям МАГАТЕ. Українські фахівці розпочали ремонт останньої резервної лінії електропередач "Феросплавна-1", що залишилася, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою, йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

У рамках угоди про припинення вогню між Україною і Росією, досягнутої за посередництва МАГАТЕ, розпочалися ремонтні роботи на резервній лінії електропередач "Феросплавна-1" напругою 330 кВ. Це остання лінія електропередач, що залишилася, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію, окуповану Росією 2022 року, з українською енергосистемою. Ремонт виконують українські фахівці, а за процесом на місці спостерігають представники МАГАТЕ.

Відео дня

Фото: X (Twitter)

Українські фахівці розпочали ремонт лінії електропередач, яку було пошкоджено внаслідок військових дій 2 січня. Відключення лінії "Феросплавна-1" зробило ЗАЕС залежною від єдиної працюючої основної лінії електропередач напругою 750 кВ.

У МАГАТЕ заявили, що організація продовжує співпрацю з Україною та Росією для запобігання ядерній аварії на ЗАЕС.

Як уже писав Фокус, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про те, що вдалося домогтися тимчасового припинення вогню в районі ЗАЕС. Це було зроблено якраз для того, щоб провести критично важливий ремонт лінії електропередач.

Також Фокус писав про те, що російські війська перетворили територію ЗАЕС на місце дислокації військової техніки та навчальний полігон для пілотів БПЛА.

Нагадуємо, що згідно зі статтею в The New York Times, повернення контролю над ЗАЕС може мати вирішальне значення для відновлення енергетичної незалежності України після війни. Однак це питання залишається "каменем спотикання" у мирних переговорах.