Украина и Россия договорились о прекращении огня в окрестностях ЗАЭС (фото)

В районе Запорожской атомной электростанции началось локальное прекращение огня для ремонта последней оставшейся линии электропередач которая, которая соединяет ЗАЭС энергосистемой Украины.

Возле ЗАЭС началось локальное прекращение огня между войсками Украины и РФ, достигнутое благодаря усилиям МАГАТЭ. Украинские специалисты начали ремонт последней оставшейся резервной линии электропередач "Феросплавна-1", которая соединяет ЗАЭС с энергосистемой, говорится в сообщении МАГАТЭ.

В рамках соглашения о прекращении огня между Украиной и Россией, достигнутого при посредничестве МАГАТЭ, начались ремонтные работы на резервной линии электропередач "Феросплавна-1" напряжением 330 кВ. Это последняя оставшаяся линия электропередач, которая соединяет Запорожскую атомную электростанцию, оккупированную Россией в 2022 году, с украинской энергосистемой. Ремонт выполняют украинские специалисты, а за процессом на месте наблюдают представители МАГАТЭ.

Відео дня

Фото: X (Twitter)

Украинские специалисты начали ремонт линии электропередача, которая была повреждена в результате военных действий 2 января. Отключение линии "Феросплавна-1" сделало ЗАЭС зависимой от единственной работающей основной линии электропередач напряжением 750 кВ.

В МАГАТЭ заявили, что организация продолжает сотрудничество с Украиной и Россией для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС.

Как уже писал Фокус, ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщил о том, что удалось добиться временного прекращения огня в районе ЗАЭС. Это было сделано как раз для того, чтобы провести критически важный ремонт линии электропередач.

Также Фокус писал о том, что российские войска превратили территорию ЗАЭС в место дислокации военной техники и учебный полигон для пилотов БПЛА.

Напоминаем, что согласно статье в The New York Times, возвращение контроля над ЗАЭС может иметь решающее значение для восстановления энергетической независимости Украины после войны. Однако этот вопрос остается "камнем преткновения" в мирных переговорах.