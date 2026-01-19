Не помітили і запустили насоси: російська ракета застрягла в котлі ТЕЦ, — Харченко

Росія продовжує атакувати енергетику України, зокрема теплоелектроцентралі (ТЕЦ), що дають тепло великим містам. Аварійні бригади працюють цілодобово, щоб відновити роботу станцій, та іноді трапляються непередбачувані ситуації.

Про одну з таких розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко на YouTube-каналі нардепа Андрія Жупаніна.

За його словами, після прильоту на одній із ТЕЦ, через що всюди була пара і погана видимість, ремонтна бригада терміново приступила до відновлення роботи та ліквідації руйнувань. Коли все зробили, насоси запустили, і станція запрацювала.

Через кілька годин після удару на ТЕЦ приїхала інвентаризаційна комісія, щоб задокументувати пошкодження.

"І ця комісія йде по об'єкту, фіксує пошкодження, і їй пояснюють, що тут ми вже заварили і тут заварили. І тут один з учасників комісії бачить предмет, який не вписується в його картину світу на ТЕЦ. І так акуратно в майстра запитує: "А це що?" А той: "О, блін, а ми не помітили"".

Відео дня

Виявилося, що в один із котлів потрапила ракета, але не вибухнула.

"Вони (аварійно-ремонтна бригада, — прим. ред) спочатку відновили, ракета там була, ніхто не викликав саперів, мінерів, нічого. Ну, ясно, всі злякалися, людей евакуювали, викликали кого треба, і її дістали звідти. Але ось така реальна ситуація ситуація в робочих умовах", — поділився експерт.

Увечері 18 січня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 6 000 будинків, які залишилися без теплопостачання внаслідок атак ЗС РФ по енергооб'єктах, наразі відновлюють подачу тепла ще для 32 багатоповерхівок, де найскладніші роботи. Більшість цих будинків у Голосіївському районі.

Удари ЗС РФ по ТЕЦ: що відомо

Унаслідок масованої російської атаки 9 січня в Києві зазнали значних руйнувань великі теплоелектроцентралі — ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, що генерують більше половини тепла й електроенергії для столиці. Сергій Нагорняк, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, заявив, що від балістики ТЕЦ не захистила б жодна оборонна споруда.

13 січня ЗС РФ знову вдарили по енергетиці столиці. Основною ціллю окупантів були ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ. Загалом під час останнього обстрілу на столицю спрямували понад 10 ракет і сотні дронів. Зокрема, по ТЕЦ-5 було завдано точного удару п'ятьма ракетами, при тому, що ворог знав, куди саме треба бити.

Таким чином РФ хоче "заморозити" українців, знаючи про сильні морози.

Зі свого боку Харченко заявив, що роздав би київським енергетикам ордени за порятунок міста в безпрецедентних для всього світу умовах.