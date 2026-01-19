Не заметили и запустили насосы: российская ракета застряла в котле ТЭЦ, – Харченко

Россия продолжает атаковать энергетику Украины, в том числе теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которые снабжают теплом большие города. Аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы восстановить работу станций, и иногда случаются непредвиденные ситуации.

Об одной из таких рассказал директор Центра исследования энергетики Александр Харченко на YouTube-канале нардепа Андрея Жупанина.

По его словам, после прилета на одной из ТЭЦ, из-за чего повсюду был пар и плохая видимость, ремонтная бригада срочно приступила к возобновлению работы и ликвидации разрушений. Когда все сделали, насосы запустили, и станция заработала.

Через несколько часов после удара на ТЭЦ приехала инвентаризационная комиссия, чтобы задокументировать повреждения.

"И эта комиссия идет по объекту, фиксирует повреждения, и ей объясняют, что тут мы уже заварили и тут заварили. И тут один из участников комиссии видит предмет, который не вписывается в его картину мира на ТЭЦ. И так аккуратно у мастера спрашивает: "А это что?" А тот: "О, блин, а мы не заметили"".

Оказалось, что в один из котлов попала ракета, но не взорвалась.

"Они (аварийно-ремонтная бригада, – прим. ред) сначала восстановили, ракета там была, никто не вызвал саперов, минеров, ничего. Ну, ясно, все испугались, людей эвакуировали, вызвали кого надо, и ее достали оттуда. Но вот такая реальная ситуация в рабочих условиях", – поделился эксперт.

Вечером 18 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что из 6 000 домов, которые остались без теплоснабжения в результате атак ВС РФ по энергообъектам, сейчас возобновляют подачу тепла еще для 32 многоэтажек, где наиболее сложные работы. Большинство этих домов в Голосеевском районе.

Удары ВС РФ по ТЭЦ: что известно

В результате массированной российской атаки 9 января в Киеве подверглись значительным разрушениям крупные теплоэлектроцентрали — ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые генерируют более половины тепла и электроэнергии для столицы. Сергей Нагорняк, член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, заявил, что от баллистики ТЭЦ не защитило бы ни одно оборонительное сооружение.

13 января ВС РФ снова ударили по энергетике столицы. Основной целью оккупантов были ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ. Всего во время последнего обстрела на столицу направили более 10 ракет и сотни дронов. В частности, по ТЭЦ-5 был нанесен точный удар пятью ракетами, при том, что враг знал, куда именно надо бить.

Таким образом РФ хочет "заморозить" украинцев, зная о сильных морозах.

В свою очередь Харченко заявил, что раздал бы киевским энергетикам ордена за спасение города в беспрецедентных для всего мира условиях.