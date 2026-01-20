Удар "Цирконом" по Україні: у ВМС розповіли, що не так із ракетою 3М22

У ніч на 20 січня Росія, серед іншого, атакувала Україну протикорабельною ракетою "Циркон". Вона була запущена з Криму і летіла в напрямку Вінниці.

На думку спікера Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, її, ймовірно, складно запускати з надводних ракетоносіїв через якісь проблеми. Таку думку він висловив у розмові з УНІАН.

Військовий зазначив, що, на думку деяких аналітиків, ракета хоч і не нова, але ще "сира", і раніше росіяни вже кілька разів її застосовували на початку повномасштабного вторгнення.

"І тоді в них (ЗС РФ, — прим. ред.) уже були проблеми з тим, щоб перенавчити її з протикорабельного статусу працювати по землі. Під час польоту, коли вона бачила якусь конструкцію, наприклад, гаражі, вона повертала і летіла туди. У нас таких прикладів у Миколаївській області було кілька у 2022 році", — пояснив Плетенчук, додавши, що схожі випадки фіксувалися і в Херсонській області.

Фахівці вважають, що ракета "Циркон" у форматі "земля-земля" не зовсім доопрацьована.

Плетенчук наголошує на тому моменті, що ракети "Онікс" і "Циркон" схожі, оскільки обидві є протикорабельними і надзвуковими. Крім того, і перша, і друга створювалися не для ураження наземних цілей.

Той факт, що росіяни не запускають "Циркон" з носіїв у Чорному морі, маючи універсальні пускові установки на відповідних кораблях, може свідчити про наявність проблем із цією ракетою.

"Значить, у них є якісь складнощі з їх застосуванням. Теоретично їх можна було б запускати з кораблів, але ні...", — каже військовослужбовець.

Плетенчук сумнівається, що найближчим часом щось зміниться в застосуванні цієї системи, бо якби це було можливо противник би вже продемонстрував результати.

""Циркон" цікавий для росіян, тому що це надзвукова ракета. Її перехопити важче, ніж "Калібр", звичайно. Це складніша ціль", — підкреслює він.

Зі свого боку військовий експерт Андрій Крамаров вказує на той момент, що "Циркон" поки що перебуває на етапі обмеженого виробництва і не став повноцінним озброєнням російських військ. Пуски ракети по Україні виконують фактично роль бойових випробувань: перевірка точності і можливостей ракети на далеких дистанціях, які можуть досягати 800-1000 кілометрів.

Водночас Крамаров каже, що, на відміну від "Кинджала", масового виробництва "Циркону" у РФ немає, тому систематичне застосування цих ракет обмежене.

Нагадаємо, у спробах збити російську зброю під час сьогоднішньої атаки Україна використала ракет ППО на 80 млн євро. Ракета "Циркон", про яку згадують експерти, була запущена з території Криму. Під ударом опинився об'єкт критичної інфраструктури.