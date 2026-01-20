Удар "Цирконом" по Украине: в ВМС рассказали, что не так с ракетой 3М22

В ночь на 20 января Россия, среди прочего, атаковала Украину противокорабельной ракетой "Циркон". Она была запущена из Крыма и летела в направлении Винницы.

По мнению спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, ее, вероятно, сложно запускать с надводных ракетоносителей из-за каких-то проблем. Такое мнение он выразил в беседе с УНИАН.

Военный отметил, что, по мнению некоторых аналитиков, ракета хоть и не новая, но еще "сырая", и ранее россияне уже несколько раз ее применяли в начале полномасштабного вторжения.

"И тогда у них (ВС РФ, – прим. ред) уже были проблемы с тем, чтобы переобучить ее из противокорабельного статуса работать по земле. Во время полета, когда она видела какую-то конструкцию, например, гаражи, она поворачивала и летела туда. У нас таких примеров в Николаевской области было несколько в 2022 году", – объяснил Плетенчук, добавив, что похожие случаи фиксировались и в Херсонской области.

Специалисты считают, что ракета "Циркон" в формате "земля-земля" не совсем доработана.

Плетенчук подчеркивает тот момент, что ракеты "Оникс" и "Циркон" похожи, поскольку обе являются противокорабельными и сверхзвуковыми. Кроме того, и первая, и вторая создавались не для поражения наземных целей.

Тот факт, что россияне не запускают "Циркон" с носителей в Черном море, имея универсальные пусковые установки на соответствующих кораблях, может свидетельствовать о наличии проблем с этой ракетой.

"Значит, у них есть какие-то сложности с их применением. Теоретически их можно было бы запускать с кораблей, но нет…", – говорит военнослужащий.

Плетенчук сомневается, что в ближайшее время что-то изменится в применении этой системы, потому что если бы это было возможно противник бы уже продемонстрировал результаты.

""Циркон" интересен для россиян, потому что это сверхзвуковая ракета. Ее перехватить труднее, чем "Калибр", конечно. Это более сложная цель", – подчеркивает он.

В свою очередь военный эксперт Андрей Крамаров указывает на тот момент, что "Циркон" пока находится на этапе ограниченного производства и не стал полноценным вооружением российских войск. Пуски ракеты по Украине выполняют фактически роль боевых испытаний: проверка точности и возможностей ракеты на дальних дистанциях, которые могут достигать 800-1000 километров.

Вместе с тем Крамаров говорит, что, в отличие от "Кинжала", массового производства "Циркона" у РФ нет, поэтому систематическое применение этих ракет ограничено.

Напомним, в попытках сбить российское оружие во время сегодняшней атаки Украина использовала ракет ПВО на 80 млн евро. Ракета "Циркон", о которой упоминают эксперты, была запущена с территории Крыма. Под ударом оказался объект критической инфраструктуры.