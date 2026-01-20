Россия атаковала Винницкую область: есть попадания в объекты критической инфраструктуры

Российские оккупанты в ночь на 20 января атаковали Винницкую область баллистическими ракетами.

Под ударом оказался объект критической инфраструктуры. Об этом сообщила председатель Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

В результате атаки обошлось без пострадавших.

Атаку на регион подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что россияне использовали немало баллистических ракет, а также более 300 ударных беспилотников.

Новая баллистическая ракета

Канал monitor сообщил, что пуск дальней баллистики по Виннице был осуществлен с территории Крыма.

"Ждем экспертизу. Или это "Искандер-И", или это "KN-23" (баллистическая ракета, изготовленная в Северной Корее — ред.), а может условный "Циркон" — выяснят. Одно понятно, винничанам стоит реагировать на угрозу баллистики", — отметил автор канала.

По состоянию на сейчас Воздушные силы ВСУ не комментировали возможное использование ракеты "Искандер-И". Сейчас в сети нет достаточной информации о технических характеристиках такой ракеты.

В то же время Воздушные силы ВСУ сообщали об ударе баллистики по Винницкой области.

Также сообщалось о пролете через регион группы крылатых ракет, впрочем они, вероятно, целились не по территории Винницкой области.

Напомним, что в ночь на 20 января Россия осуществила очередную массированную ракетно-пушечную атаку по энергетической системе Украины. В частности, удар по Винницкой области мог быть нанесен баллистической ракетой "Искандер-И". Сейчас Воздушные силы ВСУ не сообщали, был ли применен новый тип ракет.

Худшая ситуация после атаки — в Киеве. В столице без отопления остались почти 6000 домов.

Министр энергетики Денис Шмыгаль объяснил, что отказаться от экстренных отключений света в Киеве не получится. Однако стратегической задачей является план развития распределенной генерации столицы.