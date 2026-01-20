Росія атакувала Вінниччину: є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури

Російські окупанти в ніч на 20 січня атакували Вінницьку область балістичними ракетами.

Під ударом опинився обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомила голова Вінницької ОВА Наталя Заболотна.

Внаслідок атаки обійшлося без постраждалих.

Атаку на регіон підтвердив і президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що росіяни використали чимало балістичних ракет, а також понад 300 ударних безпілотників.

Нова балістична ракета

Канал monitor повідомив, що пуск далекої балістики по Вінниці було здійснено з території Криму.

"Чекаємо експертизу. Чи це "Іскандер-І", чи це "KN-23" (балістична ракета, виготовлена в Північній Кореї — ред.), а може умовний "Циркон" — з'ясують. Одне зрозуміло, вінничанам варто реагувати на загрозу балістики", — зазначив автор каналу.

Станом на зараз Повітряні сили ЗСУ не коментували можливе використання ракети "Іскандер-І". Наразі в мережі немає достатньої інформації про технічні характеристики такої ракети.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомляли про удар балістики по Вінницькій області.

Також повідомлялося про проліт через регіон групи крилатих ракет, утім вони, імовірно, цілили не по території Вінницької області.

Нагадаємо, що в ніч на 20 січня Росія здійснила чергову масовану ракетно-дронову атаку по енергетичній системі України. Зокрема, удар по Вінницькій області міг бути завданий балістичною ракетою "Іскандер-І". Наразі Повітряні сили ЗСУ не повідомляли, чи було застосовано новий тип ракет.

Найгірша ситуація після атаки — у Києві. У столиці без опалення залишилися майже 6000 будинків.

Міністр енергетики Денис Шмигаль пояснив, що відмовитись від екстрених відключень світла у Києві не вийде. Однак стратегічним завданням є план розвитку розподіленої генерації столиці.