Фінські резервісти, які в березні 2025 року брали участь у навчаннях НАТО Joint Viking у північній Норвегії в березні минулого року, отримали дивну вказівку від командування.

Їх просили "не перемагати" американських солдатів, які були їхніми "противниками", пише The Times

Під час навчань бійці армії США зазнавали помітних труднощів і не були пристосовані до ведення воєнних дій у таких суворих погодних реаліях. Щоб не ставити їх у незручне становище, організатори попросили фінів "піддаватися".

"Фінам сказали, щоб вони припинили перемагати американців, оскільки це було принизливо і чинило деморалізуючий ефект на них", — сказало виданню анонімне джерело.

Він також додав, що США залежать від Фінляндії в будівництві криголамів:

"У європейців є необхідний досвід. Якщо Трамп хоче захистити регіон, він іде хибним шляхом, дратуючи своїх арктичних союзників". Співрозмовник мав на увазі апетити президента США на Гренландію.

Відео дня

За підсумками навчань журналісти констатують, що Збройні сили США не в змозі гарантувати безпеку в Арктиці самотужки, оскільки вони менш підготовлені до операцій у суворих холодних умовах, ніж країни-члени НАТО на півночі.

Навчання Joint Viking 2025

Навчання Joint Viking регулярно проводять для відпрацювання спільної оборони і взаємодії союзників по НАТО в суворих умовах північної Європи.

Американський журналіст Нік Шифрін писав, що Трампа спонукала до захоплення Гренландії відмова присудити йому Нобелівську премію миру.

Тим часом Дональд Трамп розглядає можливість "купити" голоси жителів Гренландії — він хоче запропонувати кожному, хто підтримає приєднання острова до Штатів, мільйон доларів.

21 січня військові офіцери НАТО обговорювали можливу угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками" гренландської території, де Штати зможуть побудувати військові бази.

Зі свого боку глава МЗС Росії Сергій Лавров уже заявив, що Крим для забезпечення безпеки Росії не менш важливий, ніж Гренландія для забезпечення безпеки США.