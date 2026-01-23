Финские резервисты, которые в марте 2025 года участвовали в учениях НАТО Joint Viking в северной Норвегии в марте прошлого года, получили странное указание от командования.

Их просили "не побеждать" американских солдат, которые были их "противниками", пишет The Times

Во время учений бойцы армии США испытывали заметные трудности и не были приспособлены к ведению военных действий в столь суровых погодных реалиях. Чтобы не ставить их в неловкое положение, организаторы попросили финнов "поддаваться".

"Финнам сказали, чтобы они прекратили побеждать американцев, поскольку это было унизительно и оказывало деморализующий эффект на них", — сказал изданию анонимный источник.

Он также добавил, что США зависят от Финляндии в строительстве ледоколов:

"У европейцев есть необходимый опыт. Если Трамп хочет защитить регион, он идет по неверному пути, раздражая своих арктических союзников". Собеседник имел в виду аппетиты президента США на Гренландию.

По итогам учений журналисты констатируют, что Вооруженные силы США не в состоянии обеспечить безопасность в Арктике в одиночку, поскольку они менее подготовлены к операциям в суровых холодных условиях, чем страны-члены НАТО на севере.

Учения Joint Viking 2025

Учения Joint Viking регулярно проводятся для отработки совместной обороны и взаимодействия союзников по НАТО в суровых условиях северной Европы.

Американский журналист Ник Шифрин писал, что Трампа побудил к захвату Гренландии отказ присудить ему Нобелевскую премию мира.

Тем временем Дональд Трамп рассматривает возможность "купить" голоса жителей Гренландии — он хочет предложить каждому, кто поддержит присоединение острова к Штатам, миллион долларов.

21 января военные офицеры НАТО обсуждали возможное соглашение, согласно которому Дания уступит США "небольшие участки" гренландской территории, где Штаты смогут построить военные базы.

В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров уже заявил, что Крым для обеспечения безопасности России не менее важен, чем Гренландия для обеспечения безопасности США.