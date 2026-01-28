Пережила Голокост, але не пережила обстріли РФ: киянка замерзла у власній квартирі

Євгенія Безфамільна жила на Подолі. Зазначається, що вона мало спілкувалася із сусідами, але регулярно відвідувала синагогу, де й занепокоїлися, коли вона не з'являлася кілька днів. Виявилося, що вона буквально вмерзла в лід у власній квартирі.

Євгенія Михайлівна Безфамільна, як пише "Нова газета Європа", мешкала на Подолі, у багатоквартирному будинку на вулиці Почайнинській. Коли точно вона померла — невідомо, але знають тільки, від чого: від холоду: киянка, яка пережила Голокост, померла від Голодомору, який влаштували росіяни, знищуючи енергетичну інфраструктуру України.

Сусіди "баби Жені" кажуть, що вона жила в будинку, який був побудований для співробітників річкового порту, можливо, вона там працювала. Про неї сусіди знали мало.

Відомо, що вона пережила Голокост, не потрапивши малятком у Бабин Яр. Вона виросла в дитбудинку, де їй дали по батькові та прізвище Безфамільне.

"Безфамільна. Тобто нізвідки, без коріння, без рідних, тільки з національністю і рідною мовою ідиш. Українською Євгенія Михайлівна не говорила: тільки ідиш і російська", — зазначають журналісти.

Мешканці будинку на Почайнинській, де знайшли тіло Євгенії Безфамільної Фото: Новая газета Європа

Вона майже ні з ким не спілкувалася і нікого не пускала до себе в квартиру. Відвідувала лише синагогу, яка розташована за два квартали від будинку. Саме туди побігла сусідка Євгенії Безфамільної Юлія Гримчак 13 січня о сьомій ранку — питала, коли там востаннє бачили Євгенію Михайлівну.

Журналісти зазначають, що в ніч на 13 січня будинок на Подолі почало затоплювати. Десь прорвало труби, і вода потекла, заливаючи нижні поверхи за морозу в мінус 18. Сантехніки, які приїхали на виклик і перекрили воду, шукали місце аварії. Швидко встановили, що труби прорвало на четвертому поверсі, у квартирі в баби Жені.

Юлія Гримчак — волонтерка. Разом з іншими волонтерами вона носила продукти Євгенії Михайлівні. Та рідко відчиняла двері, але можна було залишити сумки під дверима, і вона їх забирала. А іноді навіть сама заходила за сумками. Юлія почала телефонувати. І мобільний, і домашній телефони мовчали.

"Баба Женя була складною людиною. Іноді взагалі не відчиняла двері, іноді відчиняла і вередувала: це я не їм, це мені не підходить, це я не візьму, ви не те принесли. І поліція не хотіла відчиняти двері: мовляв, ви ж самі кажете, вона часто двері не відчиняє. Але ми наполягли... Ми фактично змусили поліцію відкрити двері. Вони увійшли через балкон: так, у мінус 18 балкон був відкритий", — розповіла Юлія Гримчак.

Євгенію Безфамільну знайшли мертвою. Коли вона померла — встановить експертиза. Зазначається, що її тіло було вкрите льодом.

"Це була крижана скульптура, пам'ятник ще одній жертві Голокосту, яку ідейні нащадки Адольфа наздогнали через 80 з гаком років", — зазначають журналісти.

У її квартирі прорвало труби і зірвало кран. Поліцейські не ходили по підлозі і по килимах — вони ковзали по льоду. Квартира перетворилася на велику ковзанку.

Того ж вечора в будинок повернулася вода. Труби полагодили, а тіло літньої жінки, яка пережила Голокост, але не пережила війну з Росією, відвезли.

Євгенію Михайлівну Безфамільну знайшли 13 січня. Але після Нового року вона ще точно була жива. Юлія згадує, що в січні, ще до сильних морозів, вона бачила бабу Женю востаннє. Та вийшла подихати повітрям на сходинках.

"Я потім сиділа і згадувала її погляд, — каже Юлія. — Я, як зазвичай, бігла, поспішала, а вона дивилася мені вслід. Баба Женя нічого не сказала, не запитала про їжу. Але я спиною відчувала цей погляд. Не знаю, як пояснити. Він був якийсь особливий, цей погляд. Ніби вона говорила: "Гаразд, усе, ви залишаєтеся, а я пішла". Я ще подумала: та гаразд, баба Женя, куди вам прощатися, ще поживемо, ще переможемо. А вона, виходить, прощалася".

Нагадаємо, в окремих регіонах України ввели аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів. Обмеження застосовують для стабілізації енергосистеми, яка зазнала пошкоджень унаслідок атак РФ.

Також Фокус писав, що найближчими днями в Києві можуть почати діяти графіки відключень, однак вони будуть досить жорсткими.