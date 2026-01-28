Пережила Холокост, но не пережила обстрелы РФ: киевлянка замерзла в собственной квартире

Евгения Бесфамильная жила на Подоле. Отмечается, что она мало общалась с соседями, но регулярно посещала синагогу, где и забеспокоились, когда она не появлялась несколько дней. Оказалось, что она буквально вмерзла в лед в собственной квартире.

Евгения Михайловна Бесфамильная, как пишет "Новая газета Европа", жила на Подоле, в многоквартирном доме на улице Почайнинской. Когда точно она умерла – неизвестно, но знают только, от чего: от холода: пережившая Холокост киевлянка умерла от Холодомора, который устроили россияне, уничтожая энергетическую инфраструктуру Украины.

Соседи "бабы Жени" говорят, что она жила в доме, который был построен для сотрудников речного порта, возможно она там работала. О ней соседи знали мало.

Известно, что она пережила Холокост, не попав малышкой в Бабий Яр. Она выросла в детдоме, где ей дали отчество и фамилию Бесфамильная.

"Бесфамильная. То есть ниоткуда, без корней, без родных, только с национальностью и родным языком идиш. По-украински Евгения Михайловна не говорила: только идиш и русский", - отмечают журналисты.

Жители дома на Почайнинской, где нашли тело Евгении Бесфамильной Фото: Новая газета Европа

Она почти ни с кем не общалась и никого не пускала к себе в квартиру. Посещала только синагогу, которая находится в двух кварталах от дома. Именно туда побежала соседка Евгении Бесфамильной Юлия Гримчак 13 января в семь утра — спрашивала, когда там в последний раз видели Евгению Михайловну.

Журналисты отмечают, что в ночь на 13 января дом на Подоле начало затапливать. Где-то прорвало трубы, и вода потекла, заливая нижние этажи при морозе в минус 18. Сантехники, приехавшие на вызов и перекрывшие воду, искали место аварии. Быстро установили, что трубы прорвало на четвертом этаже, в квартире у бабы Жени.

Юлия Гримчак — волонтер. Вместе с другими волонтерами она носила продукты Евгении Михайловне. Та редко открывала дверь, но можно было оставить сумки под дверью, и она их забирала. А иногда даже сама заходила за сумками. Юлия начала звонить. И мобильный, и домашний телефоны молчали.

"Баба Женя была сложным человеком. Иногда вообще не открывала дверь, иногда открывала и капризничала: это я не ем, это мне не подходит, это я не возьму, вы не то принесли. И полиция не хотела вскрывать дверь: мол, вы же сами говорите, она часто дверь не открывает. Но мы настояли… Мы фактически заставили полицию открыть дверь. Они вошли через балкон: да, в минус 18 балкон был открыт", - рассказала Юлия Гримчак.

Евгению Бесфамильную нашли мертвой. Когда она умерла - установит экспертиза. Отмечается, что ее тело было покрыто льдом.

"Это была ледяная скульптура, памятник еще одной жертве Холокоста, которую идейные потомки Адольфа настигли спустя 80 с лишним лет", - отмечают журналисты.

В ее квартире прорвало трубы и сорвало кран. Полицейские не ходили по полу и по коврам — они скользили по льду. Квартира превратилась в большой каток.

В тот же вечер в дом вернулась вода. Трубы починили, а тело пожилой женщины, пережившей Холокост, но не пережившей войну с Россией, увезли.

Евгению Михайловну Бесфамильную нашли 13 января. Но после Нового года она еще точно была жива. Юлия вспоминает, что в январе, еще до сильных морозов, она видела бабу Женю в последний раз. Та вышла подышать воздухом на ступеньках.

"Я потом сидела и вспоминала ее взгляд, — говорит Юлия. — Я, как обычно, бежала, спешила, а она смотрела мне вслед. Баба Женя ничего не сказала, не спросила про еду. Но я спиной чувствовала этот взгляд. Не знаю, как объяснить. Он был какой-то особенный, этот взгляд. Как будто она говорила: "Ладно, все, вы остаетесь, а я пошла". Я еще подумала: да ладно, баба Женя, куда вам прощаться, еще поживем, еще победим. А она, выходит, прощалась".

