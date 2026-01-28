Выключают свет не по графику: в каких областях ввели аварийные отключения

В отдельных регионах Украины ввели аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов. Ограничения применяют для стабилизации энергосистемы, которая получила повреждения в результате атак РФ.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго", решение об аварийных отключениях приняли из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной российскими обстрелами энергообъектов.

Отмечается, что в регионах, где введены аварийные отключения, ранее обнародованные графики обесточиваний временно не действуют. Сейчас же энергетики работают над восстановлением стабильного электроснабжения и отменят аварийные ограничения после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В то же время в "Укрэнерго" отмечают, что ситуация может меняться, поэтому потребителей призывают следить за официальными сообщениями операторов системы распределения в своих регионах и по возможности экономно потреблять электроэнергию.

В каких областях действуют аварийные отключения света 28 января

В частности, в Киеве, как сообщили на сайте ДТЭК, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. В компании подчеркнули, что почасовые графики пока не применяются, и обратились к жителям с просьбой рационально использовать электроэнергию, если поставки сохранены, чтобы помочь стабилизировать работу системы.

В Киеве введены аварийные отключения света

Также в ДТЭК уточнили, что в Одессе, части Одесского района и в отдельных районных центрах области применяются экстренные, то есть аварийные отключения без соблюдения графиков. Такие меры необходимы для разгрузки поврежденного оборудования после вражеских атак.

Кроме того, как сообщает "Харьковоблэнерго", в Харькове и Харьковской области введены графики аварийных отключений для стабилизации ситуации в энергосети. Одновременно в регионе продолжают действовать графики почасовых отключений электроэнергии.

"Уважаемые потребители, напоминаем вам, что из-за вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры в разных регионах страны ситуация крайне сложная. Пожалуйста, наберитесь терпения и с пониманием отнеситесь к вынужденным ограничениям электроснабжения. Вместе выстоим!", — говорится в заметке "Харьковоблэнерго".

