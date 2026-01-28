Вимикають світло не за графіком: у яких областях запровадили аварійні відключення

В окремих регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів. Обмеження застосовують для стабілізації енергосистеми, що зазнала пошкоджень внаслідок атак РФ.

Як повідомляє НЕК "Укренерго", рішення про аварійні відключення ухвалили через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену російськими обстрілами енергооб’єктів.

Зазначається, що у регіонах, де введені аварійні відключення, раніше оприлюднені графіки знеструмлень тимчасово не діють. Наразі ж енергетики працюють над відновленням стабільного електропостачання та скасують аварійні обмеження після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Водночас в "Укренерго" наголошують, що ситуація може змінюватися, тож споживачів закликають стежити за офіційними повідомленнями операторів системи розподілу у своїх регіонах та за можливості ощадливо споживати електроенергію.

В яких областях діють аварійні відключення світла 28 січня

Зокрема, у Києві, як повідомили на сайті ДТЕК, за розпорядженням НЕК "Укренерго" введено екстрені відключення електроенергії. У компанії підкреслили, що погодинні графіки наразі не застосовуються, і звернулися до мешканців із проханням раціонально використовувати електроенергію, якщо постачання збережене, аби допомогти стабілізувати роботу системи.

У Києві запровадии аварійні відключення світла - ДТЕК Фото: Скриншот

Також у ДТЕК уточнили, що в Одесі, частині Одеського району та в окремих районних центрах області застосовуються екстрені, тобто аварійні відключення без дотримання графіків. Такі заходи необхідні для розвантаження пошкодженого обладнання після ворожих атак.

Крім того, як повідомляє "Харківобленерго", у Харкові та Харківській області запроваджені графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно в регіоні продовжують діяти графіки погодинних відключень електроенергії.

"Шановні споживачі, нагадуємо вам, що через ворожі обстріли енергетичної інфраструктури в різних регіонах країни ситуація вкрай складна. Будь ласка, наберіться терпіння та з розумінням поставтеся до вимушених обмежень електропостачання. Разом вистоїмо!", — йдеться в дописі "Харківобленерго".

