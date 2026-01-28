Підтримайте нас RU
Графіки відключень світла на 28 січня: де сьогодні не буде електроенергії найдовше

графіки відключень світла 28 січня
Які будуть діяти графіки відключень світла 28 січня | Фото: Pexels

У середу, 28 січня, у деяких регіонах споживачі не матимуть світла понад 18 годин. Електроенергію вимикатимуть у всіх областях по кілька разів на добу

По всій території України сьогодні запроваджуються графіки погодинних відключень світла, а для промислових споживачів продовжуватимуть діяти графіки обмеження потужності. У ДТЕК показали, де та які будуть графіки 28 січня.

Причинами обмежень залишаються наслідки, завдані російськими ударами по українській енергосистемі, повідомили в "Укренерго". Водночас ситуація в енергетиці може змінюватися залежно від обставин та різноманітні чинники, тож у разі змін варто перевіряти інформацію на офіційних джерелах обленерго за конкретними регіонами та адресами.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 28 січня

графіки відключень світла Дніпро 28 січня
ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 28 січня
Дніпропетровська область графіки відключень 28 січня
ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 28 січня

Графіки відключень світла в Одеській області 28 січня

На Одещині сьогодні графіки діятимуть тільки для мешканців області. Як наголосили у ДТЕК, погодинні відключення запровадять лише у тих частинах регіону, де це дозволятиме стан енергосистеми. В Одесі, Одеському районі та окремих районних центрах Одещини тривають екстрені відключення.

відключення світла Одеська область 28 січня
ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 28 січня
Одеська область графіки світло 28 січня
ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 28 січня

Відключення світла у Києві та Київській області 28 січня: що відомо

У столиці продовжують діяти екстрені відключення світла, тому ДТЕК не публікував графіків на 28 січня. Однак, як попереджали у КМВА, найближчими днями у Києві почнуть діяти графіки відключень, які будуть достатньо жорсткими.

Для Київської області на 28 січня ДТЕК також не поширював графіків відключень.

Графіки відключень світла на 28 січня в інших областях

У Полтавській області сьогодні запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом 4-4,5 черг. Світло споживачам вимикатимуть по 4 рази упродовж доби.

Полтава відключення 28 січня графіки
Графік відключень світла для Полтавської області 28 січня

Також місцеві обленерго поширили графіки відключень для Хмельницької та Кіровоградської областей.

відключення світла Хмельниччина графіки 28 січня
Графіки відключень світла у Хмельницькій області 28 січня
Кіровоградська область відключення графіки 28 січня
Графіки відключень світла для Кіровоградської області 28 січня

В інших регіонах також діятимуть обмеження.

