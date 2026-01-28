Графіки відключень світла на 28 січня: де сьогодні не буде електроенергії найдовше

У середу, 28 січня, у деяких регіонах споживачі не матимуть світла понад 18 годин. Електроенергію вимикатимуть у всіх областях по кілька разів на добу

По всій території України сьогодні запроваджуються графіки погодинних відключень світла, а для промислових споживачів продовжуватимуть діяти графіки обмеження потужності. У ДТЕК показали, де та які будуть графіки 28 січня.

Причинами обмежень залишаються наслідки, завдані російськими ударами по українській енергосистемі, повідомили в "Укренерго". Водночас ситуація в енергетиці може змінюватися залежно від обставин та різноманітні чинники, тож у разі змін варто перевіряти інформацію на офіційних джерелах обленерго за конкретними регіонами та адресами.

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області 28 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг у Дніпропетровській області на 28 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг у Дніпропетровській області на 28 січня

Графіки відключень світла в Одеській області 28 січня

На Одещині сьогодні графіки діятимуть тільки для мешканців області. Як наголосили у ДТЕК, погодинні відключення запровадять лише у тих частинах регіону, де це дозволятиме стан енергосистеми. В Одесі, Одеському районі та окремих районних центрах Одещини тривають екстрені відключення.

ДТЕК | графік відключення світла для 1-3 черг в Одеській області на 28 січня

ДТЕК | графік відключення світла для 4-6 черг в Одеській області на 28 січня

Відключення світла у Києві та Київській області 28 січня: що відомо

У столиці продовжують діяти екстрені відключення світла, тому ДТЕК не публікував графіків на 28 січня. Однак, як попереджали у КМВА, найближчими днями у Києві почнуть діяти графіки відключень, які будуть достатньо жорсткими.

Для Київської області на 28 січня ДТЕК також не поширював графіків відключень.

Графіки відключень світла на 28 січня в інших областях

У Полтавській області сьогодні запроваджуються графіки погодинних відключень обсягом 4-4,5 черг. Світло споживачам вимикатимуть по 4 рази упродовж доби.

Графік відключень світла для Полтавської області 28 січня

Також місцеві обленерго поширили графіки відключень для Хмельницької та Кіровоградської областей.

Графіки відключень світла у Хмельницькій області 28 січня

Графіки відключень світла для Кіровоградської області 28 січня

В інших регіонах також діятимуть обмеження.

