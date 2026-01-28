Графики отключений света на 28 января: где сегодня не будет электроэнергии дольше всего

В среду, 28 января, в некоторых регионах потребители не будут иметь света более 18 часов. Электроэнергию будут отключать во всех областях по несколько раз в сутки

По всей территории Украины сегодня вводятся графики почасовых отключений света, а для промышленных потребителей будут продолжать действовать графики ограничения мощности. В ДТЭК показали, где и какие будут графики 28 января.

Причинами ограничений остаются последствия, нанесенные российскими ударами по украинской энергосистеме, сообщили в "Укрэнерго". В то же время ситуация в энергетике может меняться в зависимости от обстоятельств и различных факторов, поэтому в случае изменений следует проверять информацию на официальных источниках облэнерго по конкретным регионам и адресам.

Графики отключений света в Днепропетровской области 28 января

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Днепропетровской области на 28 января

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Днепропетровской области на 28 января

Графики отключений света в Одесской области 28 января

В Одесской области сегодня графики будут действовать только для жителей области. Как отметили в ДТЭК, почасовые отключения введут только в тех частях региона, где это позволит состояние энергосистемы. В Одессе, Одесском районе и отдельных районных центрах Одесской области продолжаются экстренные отключения.

ДТЭК | график отключения света для 1-3 очередей в Одесской области на 28 января

ДТЭК | график отключения света для 4-6 очередей в Одесской области на 28 января

Отключение света в Киеве и Киевской области 28 января: что известно

В столице продолжают действовать экстренные отключения света, поэтому ДТЭК не публиковал графиков на 28 января. Однако, как предупреждали в КГВА, в ближайшие дни в Киеве начнут действовать графики отключений, которые будут достаточно жесткими.

Для Киевской области на 28 января ДТЭК также не распространял графиков отключений.

Графики отключений света на 28 января в других областях

В Полтавской области сегодня вводятся графики почасовых отключений объемом 4-4,5 очередей. Свет потребителям будут выключать по 4 раза в течение суток.

График отключений света для Полтавской области 28 января

Также местные облэнерго распространили графики отключений для Хмельницкой и Кировоградской областей.

Графики отключений света в Хмельницкой области 28 января

Графики отключений света для Кировоградской области 28 января

В других регионах также будут действовать ограничения.

Напомним, 27 января в КГГА сообщили, что части киевлян ограничат подачу горячей воды.

Также 27 января эксперт по энергетике Александр Харченко в комментарии Фокусу рассказал, когда в Киеве вернутся графики отключений и спасут ли ситуацию мини-ТЭЦ.