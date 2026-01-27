Киев вскоре вернется к графикам: в КГГА предупредили о жестких отключениях

В ближайшие дни в Киеве могут начать действовать графики отключений, однако они будут достаточно жесткими. Энергетики делают все возможное для восстановления электроснабжения столицы.

Однако этому мешают не только последствия обстрелов, но и погодные условия. Об этом заявила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире "Мы-Украина".

По ее словам, возобновление графиков зависит от работы украинских энергетиков.

В то же время она предупредила, что если враг снова обстреляет энергосистему, то это может привести к отключениям.

По состоянию на вечер в Киеве без теплоснабжения остается менее 900 домов. К ликвидации последствий привлечено более 160 аварийных бригад, в составе каждой — от 4 до 5 специалистов, а также энергетики ДТЭК, которые работают в круглосуточном режиме, подчеркнула пресс-секретарь КГГА.

Худшая ситуация с теплоснабжением на Троещине — там из 825 многоэтажек 700 остаются без отопления. Об этом сказал глава Деснянской РГА Максим Бахматов в комментарии "Суспільному".

Кроме того, сохраняется угроза замерзания канализационной системы.

"У нас дважды отключалась вся система водоснабжения примерно на сутки. Если что-то замерзнет и не будет подачи электроэнергии и так далее, то мы вынуждены будем делать какие-то базовые сервисы для нашей громады. Как бы это ни было дико", — сказал Бахматов.

Напомним, эксперт по вопросам энергетики Станислав Игнатьев объяснял, что для замены поврежденных ТЭЦ в Киеве, поврежденных российскими обстрелами, необходимо около 144 когенерационных установок, однако быстро их изготовить невозможно.

Ранее Фокус писал, что из-за повреждения ТЭЦ-6 Троещина осталась без теплоснабжения. Руководитель Деснянской райгосадминистрации Максим Бахматов признал, что ситуация критическая, если отопление не появится в ближайшее время и морозы будут продолжаться, существует риск замерзания труб водопровода и канализации.

Впоследствии в КГГА подтвердили ограничения горячего водоснабжения в части жилых домов в Киеве. Там отметили, что ограничение горячего водоснабжения является вынужденным и временным шагом, необходимым для ликвидации последствий российских атак, восстановления отопления в домах и дальнейшей стабилизации работы.