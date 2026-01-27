Київ незабаром повернеться до графіків: у КМВА попередили про жорсткі відключення

Найближчими днями у Києві можуть почати діяти графіки відключень, однак вони будуть достатньо жорсткими. Енергетики роблять все можливе для відновлення електропостачання столиці.

Однак цьому заважають не тільки наслідки обстрілів, але й погодні умови. Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в етері "Ми-Україна".

За її словами, поновлення графіків залежить від роботи українських енергетиків.

Водночас вона попередила, що якщо ворог знову обстріляє енергосистему, то це може призвести до відключень.

Станом на вечір у Києві без теплопостачання залишається менш як 900 будинків. До ліквідації наслідків залучено понад 160 аварійних бригад, у складі кожної — від 4 до 5 фахівців, а також енергетики ДТЕК, які працюють у цілодобовому режимі, наголосила речниця КМВА.

Відео дня

Найгірша ситуація з теплопостачанням на Троєщині — там з 825 багатоповерхівок 700 залишаються без опалення. Про це сказав голова Деснянської РДА Максим Бахматов у коментарі "Суспільному".

Крім того, зберігається загроза замерзання каналізаційної системи.

"У нас двічі вимикалася вся система водопостачання приблизно на добу. Якщо щось замерзне і не буде подачі електроенергії й так далі, то ми змушені будемо робити якісь базові сервіси для нашої громади. Як би це не було дико", — сказав Бахматов.

Нагадаємо, експерт з питань енергетики Станіслав Ігнатьєв пояснював, що для заміни пошкоджених ТЕЦ у Києві, пошкоджених російськими обстрілами, необхідно близько 144 когенераційних установок, однак швидко їх виготовити неможливо.

Раніше Фокус писав, що через пошкодження ТЕЦ-6 Троєщина залишилася без теплопостачання. Керівник Деснянської райдержадміністрації Максим Бахматов визнав, що ситуація критична, якщо опалення не з’явиться найближчим часом і морози триватимуть, існує ризик замерзання труб водопроводу та каналізації.

Згодом у КМДА підтвердили обмеження гарячого водопостачання в частині житлових будинків у Києві. Там зазначили, що обмеження гарячого водопостачання є вимушеним і тимчасовим кроком, потрібним для ліквідації наслідків російських атак, відновлення опалення у будинках і подальшої стабілізації роботи.