До Гренландії пливе радянський корабель: він стане казармою для данських військових

Але є нюанс, колишній радянський корабель "Костянтин Симонов" був побудований на верфі в Польщі і став дорогим круїзним лайнером для подорожей Арктикою. Тож солдати армії Данії розмістяться з максимальним комфортом.

Незважаючи на обіцянку президента США Дональда Трампа не анексувати Гренландію силою, Данія нарощує військову присутність в Арктиці. Сотні данських солдатів були перекинуті з материка на Крайню Північ, і очікується прибуття нових. Столиця острова, місто Нуук, переповнена, тож армія Данії орендувала круїзний корабель Ocean Endeavour.

Данські солдати в Нууці Фото: Forsvaret/Kystvakten

Круїзне судно Ocean Endeavour має у вихідні кинути якір біля Нуука і стати там плавучою казармою для 150 данських солдатів. Наразі лайнер прямує в Арктику з Франції.

"Частина данських та іноземних солдатів, які наступного року візьмуть участь у навчаннях Arctic Endurance у Гренландії, від початку лютого розміщуватиметься на судні Ocean Endeavour. Готельне судно перебуватиме в порту Нуука", — повідомили в данській армії.

Відео дня

Круїзний лайнер було орендовано, щоб не створювати додаткове навантаження на житловий фонд Нуука: "Таким чином, війська зможуть проживати в хороших умовах, без необхідності в тимчасовому розміщенні на суші".

Окремо в Міноборони Данії зазначили, що, починаючи з 2025 року, данські сили оборони посилили свою присутність у Гренландії та Північній Атлантиці і, як і планувалося, проводитимуть навчання "Арктична витривалість" протягом усього 2026 року. У навчаннях беруть участь військовослужбовці зі значних підрозділів данських сил оборони, а також військовослужбовці низки союзників по НАТО, які проводитимуть тренування в різних місцях у Гренландії та її околицях.

Солдати НАТО в Гренландії Фото: Forsvaret/Kystvakten

До числа країн-учасниць входять Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія та Бельгія, всі з яких вже побували або наразі перебувають у Гренландії для планування майбутніх навчань.

Планування і розвідувальні заходи проводяться в тісній співпраці з Міністерством оборони Данії та Арктичним командуванням.

Найближчими тижнями данські винищувачі F-35 візьмуть участь у навчаннях у тісній співпраці з одним із транспортних літаків Challenger Королівських ВПС Данії, а також французьким літаком-заправником MRTT. Ці літаки здійснюватимуть патрульні польоти з Ісландії вздовж східного узбережжя Гренландії.

Радянський лайнер Ocean Endeavour — що відомо про корабель

Судно було побудовано компанією Stocznia Szczecinska в Щецині, Польща, 1981 року, і з моменту побудови експлуатувалося в Балтійському морі під назвою "Костянтин Симонов", пройшовши модернізацію 1988 року. З 1996 до 2001 року судно експлуатували в Середземному морі під назвою "Франческа". До 2010 року судно належало ізраїльській компанії Mano Cruise

8 січня 2014 року судно було продано і перейменовано в Ocean Endeavour, місткістю 199 пасажирів. Вартість однієї каюти на час круїзу може коштувати близько 10 тисяч доларів.

Ocean Endeavour в Арктиці Фото: Forsvaret/Kystvakten

За даними туроператора Polaris Tours, судно з посиленим корпусом востаннє капітально відремонтували 2014 року, і відтоді його використовують для експедицій у полярних водах. Оснащення: ресторан, три лаунж-зони, оглядова платформа, бібліотека, сауна, відкритий басейн із солоною водою з підігрівом, багатомісні каюти.

Розміри лайнера: 137 метрів завдовжки і 21 метр завширшки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, чому Дональд Трамп поки що відмовився від окупації Гренландії.

А джерела The New York Times розповіли, на яких умовах суверенітету острова домовилися Данія і Трамп.