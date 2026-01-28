В Гренландию плывет советский корабль: он станет казармой для датских военных

Но есть нюанс, бывший советский корабль "Константин Симонов" был построен на верфи в Польше и стал дорогим круизным лайнером для путешествий по Арктике. Так что солдаты армии Дании разместятся с максимальным комфортом.

Несмотря на обещание президента США Дональда Трампа не аннексировать Гренландию силой, Дания наращивает военное присутствие в Арктике. Сотни датских солдат были переброшены с материка на Крайний Север, и ожидается прибытие новых. Столица острова, город Нуук, переполнена, так что армия Дании арендовала круизный корабль Ocean Endeavour.

Датские солдаты в Нууке Фото: Forsvaret/Kystvakten

Круизное судно Ocean Endeavour должно в выходные бросить якорь у Нуука и стать там плавучей казармой для 150 датских солдат. Сейчас лайнер следует в Арктику из Франции.

"Часть датских и иностранных солдат, которые в следующем году примут участие в учениях Arctic Endurance в Гренландии, с начала февраля будет размещаться на судне Ocean Endeavour. Гостиничное судно будет находиться в порту Нуука", - сообщили в датской армии.

Круизный лайнер был арендовано, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на жилой фонд Нуука: "Таким образом, войска смогут проживать в хороших условиях, без необходимости во временном размещении на суше".

Отдельно в Минобороны Дании отметили, что, начиная с 2025 года, датские силы обороны усилили свое присутствие в Гренландии и Северной Атлантике и, как и планировалось, будут проводить учения "Арктическая выносливость" в течение всего 2026 года. В учениях принимают участие военнослужащие из значительных подразделений датских сил обороны, а также военнослужащие ряда союзников по НАТО, которые будут проводить тренировки в различных местах в Гренландии и ее окрестностях.

Солдаты НАТО в Гренландии Фото: Forsvaret/Kystvakten

В число стран-участниц входят Франция, Германия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Нидерланды, Исландия и Бельгия, все из которых уже побывали или в настоящее время находятся в Гренландии для планирования предстоящих учений.

Планирование и разведывательные мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с Министерством обороны Дании и Арктическим командованием.

В ближайшие недели датские истребители F-35 примут участие в учениях в тесном сотрудничестве с одним из транспортных самолетов Challenger Королевских ВВС Дании, а также французским самолетом-заправщиком MRTT. Эти самолеты будут совершать патрульные полеты из Исландии вдоль восточного побережья Гренландии.

Советский лайнер Ocean Endeavour – что известно о корабле

Судно было построено компанией Stocznia Szczecinska в Щецине, Польша, в 1981 году и с момента постройки эксплуатировалось в Балтийском море под названием "Константин Симонов", пройдя модернизацию в 1988 году. С 1996 по 2001 год судно эксплуатировалось в Средиземном море под названием "Франческа". До 2010 года судно принадлежало израильской компании Mano Cruise

8 января 2014 года судно было продано и переименовано в Ocean Endeavour, вместимостью 199 пассажиров. Стоимость одной каюты на время круиза может стоить около 10 тысяч долларов.

Ocean Endeavour в Арктике Фото: Forsvaret/Kystvakten

По данным туроператора Polaris Tours, судно с усиленным корпусом в последний раз капитально отремонтировали в 2014 году, и с тех пор оно используется для экспедиций в полярных водах. Оснащение: ресторан, три лаунж-зоны, смотровая платформа, библиотека, сауна, подогреваемый открытый бассейн с соленой водой, многоместные каюты.

Размеры лайнера: 137 метров в длину и 21 метр в ширину.

Напомним, ранее Фокус писал, почему Дональд Трамп пока отказался от оккупации Гренландии.

А источники The New York Times рассказали, на каких условиях суверенитета острова договорились Дания и Трамп.