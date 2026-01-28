Збито російський Су-34 біля острова Зміїний: подробиці

Поки що офіційного підтвердження немає. Але вже почали з'являтися деякі подробиці про те, що ЗС РФ залишилася без чергового винищувача-бомбардувальника.

Про те, що з російського військового аеродрому "Майкоп" злетів багатофункціональний надзвуковий винищувач-бомбардувальник Су-34, моніторингові канали почали писати близько 21.00.

Зазначалося, що Су-34 помічено біля острова Зміїний.

Через деякий час російський авіаблогер-пропагандист Fighterbomber написав, що винищувач розбився, а пілоти, мабуть, не вижили.

Пізніше й українські моніторингові канали в Telegram повідомили про те, що Су-34 збитий біля острова Зміїний, де і був помічений. Але варто почекати офіційного підтвердження.

Нагадаємо, раніше аналітики-розслідувачі ідентифікували автора російського Telegram-каналу Fighterbomber, який пише про військову авіацію РФ і активно підтримує війну. Це капітан збройних сил РФ Ілля Туманов із Воронежа. Щонайменше до початку 2020 року Туманов служив на військовому аеродромі "Балтимор" у Воронежі. Він був помічником штурмана ескадрильї на винищувачі-бомбардувальнику Су-34 і був у Сирії.

Він досить оперативно повідомляє про втрати російської авіації, хоча в Міноборони РФ таку інформацію намагаються приховувати.

Раніше Фокус писав, які підприємства в РФ потрібно знищити, щоб Російська Федерація втратила можливість випускати нові винищувачі Су-34 і бомбардувальники Су-35.

Також ми розповідали про темпи виготовлення літаків для російсько-української війни.