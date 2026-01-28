Сбит российский Су-34 у острова Змеиный: подробности

Пока официального подтверждения нет. Но уже стали появляться некоторые подробности о том, что ВС РФ осталась без очередного истребителя-бомбардировщика.

Про то, что с российского военного аэродрома "Майкоп" взлетел многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, мониторинговые каналы стали писать около 21.00.

Отмечалось, что Су-34 замечен у острова Змеиный.

Спустя некоторое время спустя российский авиаблогер-пропагандист Fighterbomber написал, что истребитель разбился, а пилоты, видимо не выжили.

Позже и украинские мониторинговые каналы в Telegram сообщили о том, что Су-34 сбит у острова Змеиный, где и был замечен. Но стоит подождать официального подтверждения.

Напомним, ранее аналитики-расследователи идентифицировали автора российского Telegram-канала Fighterbomber, пишущего о военной авиации РФ и активно поддерживающего войну. Это капитан вооруженных сил РФ Илья Туманов из Воронежа. Как минимум до начала 2020 года Туманов служил на военном аэродроме "Балтимор" в Воронеже. Он был помощником штурмана эскадрильи на истребителе-бомбардировщике Су-34 и был в Сирии.

Он довольно оперативно сообщает о потерях российской авиации, хотя в Минобороны РФ подобную информацию стараются скрывать.

