У січні ЗС РФ захопили 245 кв. км української території: найбільше втрат під Слов'янськом

У січні російські війська захопили 245 квадратних кілометрів української території. Згідно з даними аналітичного ресурсу DeepState, це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні минулого року, коли темпи просування армії РФ були значно вищими.

У січні поточного року найбільше штурмових дій у січні фіксувалося на напрямках Покровська, Гуляйполя, Костянтинівки, Лиману та Новопавлівки (Дніпропетровська область), пишуть аналітики DeepState.

При цьому найбільш швидкими темпами російські війська просувалися в напрямку Слов'янська. Це робить ділянку однією з ключових з погляду подальших спроб розширення зони окупації Збройних сил РФ.

Динаміка окупації України

"33% усіх штурмів припадає на Покровську ділянку, основний удар противника саме там. На друге місце піднялася Гуляйпільська, де було 21% від усіх атак. Приріст штурмів зріс у 1,75 раза. Одразу за ними йдуть Костянтинівська (12%), Лиманська (8%) та Олександрівська (8%) дільниці. Негативним рекордсменом стала Слов'янська ділянка, де на 3% штурмів припадає майже 20% територіальних втрат", — зазначають аналітики.

Відео дня

Зі свого боку Росія заявила істотно більші цифри. Глава Генштабу РФ Валерій Герасимов днями стверджував, що Росія нібито захопила понад 500 кв. км і 17 населених пунктів. Україна ці дані не підтверджує і вказує, що частина "взятих" селищ фактично залишається під контролем Сил оборони.

Динаміка окупації України за 2025 рік

Для порівняння, у вересні 2025 року російські війська окупували 259 кв. км — це був мінімальний місячний показник з травня того ж року. Тоді під контроль противника перейшло на 44% менше території, ніж у серпні, що становило лише 0,04% від загальної площі України. Загальна частка окупованої території країни на той момент сягала 19,04%.

Однак уже в листопаді 2025 року ситуація різко погіршилася: російські війська захопили 505 кв. км української території — удвічі більше, ніж у вересні. За той місяць окупанти провели 5990 штурмових дій, що стало максимальним місячним показником за весь 2025 рік.

За даними DeepState, протягом 2025 року Росія загалом окупувала 4336 кв. км української території — близько 0,72% площі країни. З 1 січня 2023 року до 1 січня 2026 року загальний приріст окупованих територій становив 7463 кв. км, або 1,28% від усієї території України.

Зокрема, за три роки повномасштабної війни частка окупованих територій змінилася таким чином:

у Дніпропетровській області — з 0% до 0,6%,

у Сумській — з 0% до 1%;

у Харківській — з 1,9% до 4,7%;

у Херсонській — з 72% до 72%;

у Запорізькій — з 72,8% до 74,8%;

у Донецькій — з 56,7% до 78,1%;

у Луганській — з 97,9% до 99,6%.

Нагадаємо, за інформацією Deep State, селище Куп'янськ-Вузловий Харківської області перебуває під повним контролем Збройних сил України. Малі групи окупантів, які проникли в селище, зачищають, щоб не допустити подальшого накопичення.