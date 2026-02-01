В январе ВС РФ захватили 245 кв. км украинской территории: больше всего потерь под Славянском

В январе российские войска захватили 245 квадратных километров украинской территории. Согласно данным, аналитического ресурса DeepState, это почти вдвое меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года, когда темпы продвижения армии РФ были значительно выше.

В январе текущего года больше всего штурмовых действий в январе фиксировалось на направлениях Покровска, Гуляйполя, Константиновки, Лимана и Новопавловки (Днепропетровская область), пишут аналитики DeepState.

При этом наиболее быстрыми темпами российские войска продвигались в направлении Славянска. Это делает участок одним из ключевых с точки зрения дальнейших попыток расширения зоны оккупации Вооруженных сил РФ.

Динамика оккупации Украины

"33% всех штурмов приходится на Покровский участок, основной удар противника именно там. На второе место поднялся Гуляйпольский, где было 21% от всех атак. Прирост штурмов вырос в 1,75 раза. Сразу за ними следуют Константиновский (12%), Лиманский (8%) и Александровский (8%) участки. Негативным рекордсменом стал Славянский участок, где на 3% штурмов приходится почти 20% территориальных потерь", — отмечают аналитики.

Відео дня

Со своей стороны Россия заявила существенно большие цифры. Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на днях утверждал, что Россия якобы захватила более 500 кв. км и 17 населенных пунктов. Украина эти данные не подтверждает и указывает, что часть "взятых" поселков фактически остается под контролем Сил обороны.

Динамика оккупации Украины за 2025 год

Для сравнения, в сентябре 2025 года российские войска оккупировали 259 кв. км — это был минимальный месячный показатель с мая того же года. Тогда под контроль противника перешло на 44% меньше территории, чем в августе, что составляло лишь 0,04% от общей площади Украины. Общая доля оккупированной территории страны на тот момент достигала 19,04%.

Однако уже в ноябре 2025 года ситуация резко ухудшилась: российские войска захватили 505 кв. км украинской территории — вдвое больше, чем в сентябре. За тот месяц оккупанты провели 5990 штурмовых действий, что стало максимальным месячным показателем за весь 2025 год.

По данным DeepState, в течение 2025 года Россия в целом оккупировала 4336 кв. км украинской территории — около 0,72% площади страны. С 1 января 2023 года по 1 января 2026 года общий прирост оккупированных территорий составил 7463 кв. км, или 1,28% от всей территории Украины.

В частности, за три года полномасштабной войны доля оккупированных территорий изменилась следующим образом:

в Днепропетровской области — с 0% до 0,6%,

в Сумской — с 0% до 1%;

в Харьковской — с 1,9% до 4,7%;

в Херсонской — с 72% до 72%;

в Запорожской — с 72,8% до 74,8%;

в Донецкой — с 56,7% до 78,1%;

в Луганской — с 97,9% до 99,6%.

Напомним, по информации Deep State, поселок Купянск-Узловой Харьковской области находится под полным контролем Вооруженных сил Украины. Малые группы оккупантов, которые проникли в поселок, зачищают, чтобы не допустить дальнейшего накопления.