Зникли світло й опалення: OSINT-аналіз підтвердив блекаут у Бєлгороді (фото, відео)

У ніч на 6 лютого жителі Бєлгорода повідомляли про численні вибухи, після яких зникли світло та опалення. А губернатор заявив, що пошкодження "серйозні", але більше жодних подробиць не повідомив.

Тоді OSINT-аналітики видання ASTRA проаналізували відео з моментом атаки на Бєлгород, опубліковане місцевим виданням "Пепел Белгорд", і дійшли висновку, що хоч В'ячеслав Гладков наполегливо уникав слова "вибухи", але внаслідок "обстрілу" місцеву ТЕЦ сильно пошкоджено.

"Згідно з нашим аналізом, кадри зняті з Веселої вулиці. Відстань від точки зйомки до місця вибуху — близько 350 метрів. Попадання зафіксовано в північну частину Бєлгородської ТЕЦ, яка розташована за адресою: Північно-Донецька вул., 2, Бєлгород", — дійшов висновку OSINT-аналітик ASTRA.

Про постраждалих не повідомляли.

"У нас великий обсяг пошкоджень енергетичної інфраструктури міста Бєлгорода, Бєлгородського, Рокитянського, Борисівського, Грайворонського, Яковлевського округів. Але аварійні бригади, ще раз хочу сказати, усі перебувають на своїх місцях, усі займаються своєю справою. Більш детально сказати не можу, тому що ми розуміємо, що ворог уважно аналізує поточну ситуацію", — заявив губернатор Бєлгородської області.

Водночас Гладков заявив, що пункти тимчасового розміщення і пункти тимчасового обігріву "поки що не розгортаємо", незважаючи на те, що "не вдалося в повному обсязі відновити подачу електроенергії в Бєлгороді". Також він скаржився, що обстріляний був "цивільний Бєлгород", де "не було і немає військових об'єктів".

Раніше місцеві ЗМІ та очевидці повідомляли, що під обстріл потрапила електропідстанція "Фрунзенська" в селі Драгунське Бєлгородського району. А також електропідстанції "Бєлгород" на вулиці Сторожова в самому Бєлгороді.

Цікаво, що офіційні російські ЗМІ, на кшталт ТАСС, про обстріл Бєлгорода і тамтешні проблеми з електрикою та опаленням повідомили вкрай скупо, ухильно заявивши, що є "пошкодження інфраструктури і збої в подачі електропостачання та теплопостачання". Більше про Бєлгород не повідомляли.

Водночас у МНС РФ відзвітували, що до Бєлгорода відправили 30 "потужних генераторів", і на опублікованому відео видно, що місто занурене в темряву, а світлофори не працюють.

У Бєлгород привезли генератори Фото: МНС Росii

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна незабаром може отримати власні балістичні ракети, які будуть аналогом ракети ATACMS. Наразі триває робота над ракетами FP-7 і FP-9.

А 5 лютого стало відомо, що українські ракети "Фламінго" вдарили по полігону Капустин Яр у Росії. Унаслідок атаки командування ЗС РФ було змушене евакуювати особовий склад військової частини, яка запускала по Україні ракети "Ліщина".