Пропали свет и отопление: OSINT-анализ подтвердил блекаут в Белгороде (фото, видео)

В ночь на 6 февраля жители Белгорода сообщали о многочисленных взрывах, после которых пропали свет и отопление. А губернатор заявил, что повреждения "серьезные", но больше никаких подробностей не сообщил.

Тогда OSINT-аналитики издания ASTRA проанализировали видео с моментом атаки на Белгород, опубликованное местным изданием "Пепел Белгорд", и пришли к выводу, что хоть Вячеслав Гладков упорно избегал слова "взрывы", но в результате "обстрела" местная ТЭЦ сильно повреждена.

"Согласно нашему анализу, кадры сняты с Веселой улицы. Расстояние от точки съемки до места взрыва — около 350 метров. Попадание зафиксировано в северную часть Белгородской ТЭЦ, которая расположена по адресу: Северо-Донецкая ул., 2, Белгород", - пришел к выводу OSINT-аналитик ASTRA.

О пострадавших не сообщалось.

"У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию", — заявил губернатор Белгородской области.

Відео дня

При этом Гладков заявил, что пункты временного размещения и пункты временного обогрева "пока не разворачиваем", не смотря на то, что "не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде". Также он жаловался, что обстрелян был "гражданский Белгород", где "не было и нет военных объектов".

Ранее местные СМИ и очевидцы сообщали, что под обстрел попала электроподстанция "Фрунзенская" в селе Драгунское Белгородского района. А также электроподстанции "Белгород" на улице Сторожевая в самом Белгороде.

Интересно, что официальные российские СМИ вроде ТАСС, об обстреле Белгорода и тамошних проблемах с электричеством и отоплением сообщили крайне скупо, уклончиво заявив, что есть "повреждения инфраструктуры и сбои в подаче электроснабжения и теплоснабжения". Больше про Белгород не сообщалось.

При этом в МЧС РФ отчитались, что в Белгород отправили 30 "мощных генераторов" и на опубликованном видео видно, что город погружен во тьму, а светофоры не работают.

В Белгород привезли генераторы Фото: МЧС России

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вскоре может получить собственные баллистические ракеты, которые будут аналогом ракеты ATACMS. Сейчас продолжается работа над ракетами FP-7 и FP-9.

А 5 февраля стало известно, что украинские ракеты "Фламинго" ударили по полигону Капустин Яр в России. В результате атаки командование ВС РФ было вынуждено эвакуировать личный состав воинской части, которая запускала по Украине ракеты "Орешник".