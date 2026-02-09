Коли Росія зможе напасти на країни НАТО: експерти назвали терміни

Що довше триває війна Росії проти України, то в більшій небезпеці європейські країни, зокрема й члени НАТО.

Повномасштабне вторгнення глави Кремля Володимира Путіна в Україну зруйнувало архітектуру співробітництва у сфері безпеки в Європі та порушило норму територіальної цілісності "у найзагрозливіший та найяскравіший спосіб із часів закінчення Другої світової війни", ідеться у звіті Мюнхенської конференції з безпеки.

Експерти зазначають, що війна, яка триває вже п'ятий рік, досягла "нових висот жорстокості та насильства". При цьому Росія знову відновлює тактичну ініціативу на деяких ділянках фронту.

"Не дивлячись на колосальні втрати на полі бою, руйнівні санкції, посилення ударів України по російській інфраструктурі та зростаючий міжнародний тиск з метою переговорів, Кремль не демонструє жодних ознак відмови від своїх максималістських цілей", — наголошується в доповіді.

Як підтвердження цього наводиться той факт, що РФ залишається в режимі повної військової економіки, і торік на безпеку й оборону, зокрема на розширення ВПК, було виділено 40% федерального бюджету.

Пропаганда також продовжує підвищувати градус, представляючи громадськості війну в Україні як "битву РФ і Заходу". До цього додаються ядерні погрози, які вже неодноразово озвучували як пропагандисти, так і представники Кремля.

Виходячи із зібраних даних, деякі розвідувальні агентства підрахували, що Росія може відновити свої сили для "регіональної війни" в районі Балтійського моря протягом двох років після потенційного припинення вогню в Україні, а для "локальної" війни проти одного сусіда — протягом шести місяців.

"Росія повернула війну в Європу. І ми маємо бути готовими до масштабів війни, які пережили наші бабусі й дідусі або прабабусі й прадідусі", — заявляв ще в грудні минулого року генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Перші ознаки майбутніх пожеж

Уже зараз аналітики фіксують, що Кремль істотно активізував кампанію гібридної війни в усій Європі, що позначилося на зростанні кількості ймовірних інцидентів за участю Росії, включно із саботажем, вандалізмом, кібератаками та підпалами...

Восени 2025 року різко зросла кількість порушень повітряного простору і несанкціонованих польотів безпілотників. Тільки у вересні близько 20 російських безпілотників вторглися в польський повітряний простір, а три російські винищувачі МіГ-31 порушували повітряний простір Естонії протягом 12 хвилин, що спонукало уряди обох країн ініціювати консультації НАТО відповідно до статті 4 Північноатлантичного договору.

"Росія дедалі частіше поєднує кібернетичні та кінетичні методи у своїх передбачуваних операціях зі спостереження, саботажу та атаках на енергетичні мережі, розмиваючи межі між війною і миром. Багато з цих інцидентів розроблено таким чином, щоб залишатися незаперечними або двозначними, що дає змогу Росії уникати прямої причетності, чинячи психологічний тиск і спричиняючи політичний параліч", — констатують експерти, називаючи ці операції промацуванням обороноздатності Європи і спробами залякати громадськість, щоб послабити підтримку України.

Виходячи з цього, Європі належить навчитися активно запобігати подальшим провокаціям, уникаючи при цьому ненавмисної ескалації.

Ситуація ускладнюється тим, що США дедалі більше дистанціюються від підтримки Європи, й адміністрація Дональда Трампа ясно дала зрозуміти, що ЄС має нарощувати витрати на оборону. Своєю чергою в Європі похитнулася віра в Штати як у надійного союзника.

Експерти роблять висновок: якщо Європа не проявить лідерство, яке матиме важливе значення насамперед для консолідації оборонної промисловості, щоб захистити себе і продовжити підтримку України, то вона може опинитися в "сірій зоні" між конкуруючими сферами впливу, насамперед, між США і Китаєм.

