Когда Россия сможет напасть на страны НАТО: эксперты назвали сроки

Чем дольше продолжается война России против Украины, тем в больше опасности европейские страны, в том числе и члены НАТО.

Полномасштабное вторжение главы Кремля Владимира Путина в Украину разрушило архитектуру сотрудничества в сфере безопасности в Европе и нарушило норму территориальной целостности "самым угрожающим и ярким образом со времен окончания Второй мировой войны", говорится в отчете Мюнхенской конференции по безопасности.

Эксперты отмечают, что война, которая продолжается уже пятый год, достигла "новых высот жестокости и насилия". При этом Россия вновь восстанавливает тактическую инициативу на некоторых участках фронта.

"Несмотря на колоссальные потери на поле боя, разрушительные санкции, усиление ударов Украины по российской инфраструктуре и растущее международное давление с целью переговоров, Кремль не демонстрирует никаких признаков отказа от своих максималистских целей", – отмечается в докладе.

В качестве подтверждения этого приводится тот факт, что РФ остается в режиме полной военной экономики, и в прошлом году на безопасность и оборону, в том числе на расширение ВПК, было выделено 40% федерального бюджета.

Пропаганда также продолжает повышать градус, представляя общественности войну в Украине как "битву РФ и Запада". К этому добавляются ядерные угрозы, которые уже неоднократно озвучивали как пропагандисты, так и представители Кремля.

Исходя из собранных данных, некоторые разведывательные агентства подсчитали, что Россия может восстановить свои силы для "региональной войны" в районе Балтийского моря в течение двух лет после потенциального прекращения огня на Украине, а для "локальной" войны против одного соседа — в течение шести месяцев.

"Россия вернула войну в Европу. И мы должны быть готовы к масштабам войны, которые пережили наши бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки", — заявлял еще в декабре прошлого года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Первые признаки будущих пожаров

Уже сейчас аналитики фиксируют, что Кремль существенно активизировал кампанию гибридной войны по всей Европе, что отразилось в растущем числе предполагаемых инцидентов с участием России, включая саботаж, вандализм, кибератаки и поджоги

Осенью 2025 года резко возросло число нарушений воздушного пространства и несанкционированных полетов беспилотников. Только в сентябре около 20 российских беспилотников вторглись в польское воздушное пространство, а три российских истребителя МиГ-31 нарушали воздушное пространство Эстонии в течение 12 минут, что побудило правительства обеих стран инициировать консультации НАТО в соответствии со статьей 4 Североатлантического договора.

"Россия все чаще сочетает кибернетические и кинетические методы в своих предполагаемых операциях по наблюдению, саботажу и атаках на энергетические сети, размывая границы между войной и миром. Многие из этих инцидентов разработаны таким образом, чтобы оставаться неоспоримыми или двусмысленными, что позволяет России избегать прямой причастности, оказывая психологическое давление и вызывая политический паралич", — констатируют эксперты, называя эти операции прощупыванием обороноспособности Европы и попытками запугать общественность, чтобы ослабить поддержку Украины.

Исходя из этого, Европе предстоит научиться активно предотвращать дальнейшие провокации, избегая при этом непреднамеренной эскалации.

Ситуация усугубляется тем, что США все больше дистанцируются от поддержки Европы, и администрация Дональда Трампа ясно дала понять, что ЕС должен наращивать расходы на оборону. В свою очередь в Европе пошатнулась вера в Штаты как в надежного союзника.

Эксперты делают вывод: если Европа не проявит лидерство, которое будет иметь важное значение в первую очередь для консолидации оборонной промышленности, чтобы защитить себя и продолжить поддержку Украины, то она может оказаться в "серой зоне" между конкурирующими сферами влияния, в первую очередь, между США и Китаем.

Напомним, как НАТО собирается строить защиту против нападения России.

Также сообщалось, что Трамп может прекратить поддержку Украины, если Европа введет санкции из-за Гренландии.