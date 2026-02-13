Враховуватимуться всі діти: Міноборони тестує оновлену відстрочку для багатодітних батьків
Міністерство оборони України розпочало бета-тестування функції оформлення відстрочки для багатодітних батьків через "Резерв+".
Якщо раніше багатодітні батьки могли оформити відстрочку онлайн, тільки якщо мали трьох або більше дітей в одному шлюбі, то тепер під час перевірки враховуватимуть усіх дітей до 18 років — незалежно від того, народжені вони в чинному шлюбі чи ні, повідомили в оборонному відомстві.
Також система окремо автоматично перевірятиме заборгованість за аліментами в Єдиному реєстрі боржників.
Щоб узяти участь у тестуванні, необхідно заповнити форму.
Хто може взяти участь у тестуванні
Багатодітні батьки, які ще не мають оформленої відстрочки, які:
- мають трьох або більше дітей до 18 років — враховуються всі діти, незалежно від сімейного стану;
- не є боржниками зі сплати аліментів — тобто не мають заборгованості або борг не перевищує суму платежів за три місяці;
- дані батька (ПІБ, дата народження, податковий номер) правильно внесені до державних реєстрів;
- діти мають бути народжені в Україні.
У Міноборони підкреслюють, що на першому етапі послуга буде доступна тільки користувачам зі списку бета-тестувальників. Після завершення тестування функція стане доступною в "Резерв+" для всіх багатодітних батьків.
Хто не отримає відстрочку
Якщо дані в реєстрах неактуальні або є заборгованість за аліментами понад суму тримісячних платежів, відстрочка не буде надана. Щоб її отримати, необхідно оновити інформацію в реєстрах і погасити заборгованість.
Раніше повідомлялося, що в Україні до 2 лютого автоматично продовжилися 90% оформлених відстрочок громадян від мобілізації. Міноборони розширило перелік категорій військовозобов'язаних, відстрочки яких подовжуються без їхньої участі.
Також повідомлялося, що ЗМІ з посиланням на Київський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки пояснювали, чому можуть мобілізувати навіть із відтермінуванням і як уникнути проблем із призовом. У ТЦК пояснили, що для виключення зі списків призову необхідно надати офіційні документи.