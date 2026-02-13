Будут учитываться все дети: Минобороны тестирует обновленную отсрочку для многодетных отцов

Министерство обороны Украины начало бета-тестирование функции оформления отстрочки для многодетных отцов через "Резерв+".

Если раньше многодетные отцы могли оформить отсрочку онлайн, только если имели троих или более детей в одном браке, то теперь во время проверки будут учитываться все дети до 18 лет — независимо от того, рождены они в действующем браке или нет, сообщили в оборонном ведомстве.

Также система отдельно будет автоматически проверять задолженность по алиментам в Едином реестре должников.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо заполнить форму.

Кто может принять участие в тестировании

Многодетные родители, еще не имеющие оформленной отсрочки, которые:

имеют троих или более детей до 18 лет — учитываются все дети, независимо от семейного положения;

не являются должниками по уплате алиментов — то есть не имеют задолженности или долг не превышает сумму платежей за три месяца;

данные отца (ФИО, дата рождения, налоговый номер) правильно внесены в государственные реестры;

дети должны быть рождены в Украине.

В Минобороны подчеркивают, что на первом этапе услуга будет доступна только пользователям из списка бета-тестировщиков. После завершения тестирования функция станет доступна в "Резерв+" для всех многодетных отцов.

Кто не получит отстрочку

Если данные в реестрах неактуальны или есть задолженность по алиментам свыше суммы трехмесячных платежей, отсрочка не будет предоставлена. Чтобы ее получить, необходимо обновить информацию в реестрах и погасить задолженность.

Ранее сообщалось, что в Украине до 2 февраля автоматически продлились 90% оформленных отсрочек граждан от мобилизации. Минобороны расширило перечень категорий военнообязанных, отсрочки которых продлеваются без их участия.

Также сообщалось, что СМИ со ссылкой на Киевский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки объясняли, почему могут мобилизовать даже с отсрочкой и как избежать проблем с призывом. В ТЦК объяснили, что для исключения из списков призыва необходимо предоставить официальные документы.