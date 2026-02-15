Був найкращим гравцем ФК "Волинь": ЗСУ ліквідували футболіста-зрадника під Покровськом

На Донеччині Силами оборони було ліквідовано футболіста Сергія Петрова, який до повномасштабної війни виступав за українські клуби. У 2025 році колаборант підписав контракт із Міноборони РФ.

На Покровському напрямку було ліквідовано зрадника Сергія Петрова, який раніше виступав за команду з окупованого Криму "ТавріяЕнерго". Про це повідомила т.зв. "Федерація футболу Євпаторії".

Публікація ФФЕ

Сергій Петров народився 21 травня 1997 року в Євпаторії. Свою футбольну кар'єру розпочав у Володимирі-Волинському. Нападник грав за команди "Волинь", "Зірка", "Львів", "Рух", "Металіст 1925" і "Агробізнес". У 2016 році спортсмен відіграв матч за молодіжну збірну України U-21 проти команди з Білорусі.

Статистика ігор Петрова Фото: скриншот

За підсумками голосування вболівальників, Петрова, який забив три голи в сезоні, визнали найкращим гравцем ФК "Волинь" у 2016 році.

Після повномасштабного вторгнення 2022 року він повернувся до окупованого Росією Криму, де грав за місцеві команди "Алустон" і "ТавріяЕнерго". Спробував побудувати кар'єру в Узбекистані, виступаючи за клуби "Машал" і "Коканд 1912", але 2025 року підписав контракт із МО РФ і пішов на фронт добровольцем у складі штурмової бригади. Був ліквідований під Покровськом.

