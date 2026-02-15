На Донетчине Силами обороны был ликвидирован футболист Сергей Петров, до полномасштабной войны выступающий за украинские клубы. В 2025 году коллаборант подписал контракт с Минобороны РФ.

На Покровском направлении был ликвидирован предатель Сергей Петров, ранее выступавший за команду из оккупированного Крыма "ТаврияЭнерго". Об этом сообщила т.н. "Федерация футбола Евпатории".

Публикация ФФЕ

Сергей Петров родился 21 мая 1997 года в Евпатории. Свою футбольную карьеру начал во Владимире-Волынском. Нападающий играл за команды "Волынь", "Зірка", "Львів", "Рух", "Металіст 1925" и "Агробізнес". В 2016 году спортсмен отыграл матч за молодежную сборную Украины U-21 против команды из Беларуси.

Статистика игр Петрова Фото: скриншот

По итогам голосования болельщиков, Петров был признан лучшим игроком ФК "Волынь" в 2016 году, забив три гола в сезоне.

После полномасштабного вторжения в 2022 году он вернулся в оккупированный Россией Крым, где играл за местные команды "Алустон" и "ТаврияЭнерго". Попытался построить карьеру в Узбекистане, выступая за клубы "Машал" и "Коканд 1912", но в 2025 году подписал контракт с МО РФ и ушел на фронт добровольцем в составе штурмовой бригады. Был ликвидирован под Покровском.

