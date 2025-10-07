"Я предателем никогда не был": Селезнева пытались подкупить и переманить в "сборную ДНР"

Бывший форвард "Днепра", "Шахтера" и сборной Украины Евгений Селезнев рассказал, что после начала полномасштабного вторжения России получил предложение выступать за так называемую "сборную ДНР", но отказался, поскольку всегда оставался преданным Украине.

Как он рассказал в интервью на YouTube-канале "Денис Бойко", предложение было денежным, однако футболист не назвал конкретной суммы. Он подчеркнул, что никогда не станет предателем и, несмотря на то, что не всегда разговаривает на украинском, всегда будет оставаться гражданином Украины.

"Мне предлагали вернуться в начале полномасштабной в Донецк. Я не хочу говорить к кому, к чему, но в состав ДНР предлагали деньги. Да, да, да, да. И на что получили ответ, что я предателем никогда не был. Я родился в Украине. Даже если я не очень разговариваю, общаюсь на украинском, я остаюсь украинцем", — сказал Селезнев.

Селезнев также поделился мыслями о фанатском движении в Украине. Встречи с ультрас "Днепра" изменили его восприятие болельщиков, показав, насколько искренне они преданы своему клубу. Он отметил, что многие из них сейчас защищают страну на фронте и являются для него примером мужества и ответственности. Особенно футболист отметил своего знакомого, Родиона Кудряшова, который еще в 21 год ушел в АТО и сейчас продолжает службу в одном из корпусов ВСУ.

"По настоящее время я общаюсь со многими людьми, и они для меня пример. Крестный папа моего сына — это Родион Кудряшов. Это заместитель командира третьего корпуса. И я знаю его с 2010 года. И я видел ситуации, в которых это я повел, как повел. Это большое уважение к нему, будучи 21-летним парнем, пойти в АТО со словами: "Если не я дам пример, то кто?". И для меня это очень классный человек, честный, и таких, как он, куча", — рассказал спортсмен.

Кроме этого, футболист отметил, что настоящий патриотизм проявляется через конкретные действия, а не слова. Он обратил внимание на то, что сегодня многие дети остались без родителей, мужей и сыновей, а женщины активно участвуют в защите страны, и демонстрируют преданность и пример для других.

Напомним, что в конце июня во время матча медиафутбольной лиги между Odesa Football Media Team и FC Armat экс-форвард Евгений Селезнев поссорился с 16-летним блогером Ренатом Попружным из-за языка общения. Селезнев заявил, что будет говорить на любом языке, на каком пожелает.

Также Фокус писал, впоследствии Селезнев прокомментировал этот конфликт и заявил, что является гражданином Украины, поддерживает ее героев и не хочет быть участником языковых скандалов.