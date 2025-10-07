"Я зрадником ніколи не був": Селезньова намагалися підкупити та переманити у "збірну ДНР"

Колишній форвард "Дніпра", "Шахтаря" та збірної України Євген Селезньов розповів, що після початку повномасштабного вторгнення Росії отримав пропозицію виступати за так звану "збірну ДНР", але відмовився, оскільки завжди залишався відданим Україні.

Як він розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Денис Бойко", пропозиція була грошовою, проте футболіст не назвав конкретної суми. Він підкреслив, що ніколи не стане зрадником і, попри те, що не завжди розмовляє українською, завжди залишатиметься громадянином України.

"Мені пропонували повернутися на початку повномасштабної в Донецьк. Я не хочу казати до кого, до чого, але до складу ДНР пропонували гроші. Так, так, так. І на що отримали відповідь, що я зрадником ніколи не був. Я народився в Україні. Навіть якщо я не дуже розмовляю, спілкуюсь українською, я залишаюсь українцем", — сказав Селезньов.

Селезньов також поділився думками про фанатський рух в Україні. Зустрічі з ультрас "Дніпра" змінили його сприйняття вболівальників, показавши, наскільки щиро вони віддані своєму клубу. Він відзначив, що багато з них нині боронять країну на фронті та є для нього прикладом мужності й відповідальності. Особливо футболіст відзначив свого знайомого, Родіона Кудряшова, який ще у 21 рік пішов у АТО і зараз продовжує службу в одному з корпусів ЗСУ.

"По цей час я спілкуюсь з багатьма людьми, і вони для мене приклад. Хресний тато мого сина — це Родіон Кудряшов. Це заступник командира третього корпусу. І я знаю його з 2010 року. І я бачив ситуації, в яких це я повів, як повів. Це велика повага до нього, будучи 21-річним хлопцем, піти в АТО зі словами: "Якщо не я дам приклад, то хто?". І для мене це дуже класна людина, чесна, і таких, як він, купа", — розповів спортсмен.

Окрім цього, футболіст наголосив, що справжній патріотизм проявляється через конкретні дії, а не слова. Він звернув увагу на те, що сьогодні багато дітей залишилися без батьків, чоловіків і синів, а жінки активно беруть участь у захисті країни, й демонструють відданість і приклад для інших.

Нагадаємо, що наприкінці червня під час матчу медіафутбольної ліги між Odesa Football Media Team і FC Armat ексфорвард Євген Селезньов посварився з 16-річним блогером Ренатом Попружним через мову спілкування. Селезньов заявив, що говоритиме будь-якою мовою, якою забажає.

Також Фокус писав, згодом Селезньов прокоментував цей конфлікт та заявив, що є громадянином України, підтримує її героїв і не хоче бути учасником мовних скандалів.