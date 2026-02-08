Мотивировал команду на русском: ФК "Карпаты" сменил капитана после языкового скандала (видео)

Львовский футбольный клуб "Карпаты" решил сменить капитана команды Дениса Мирошниченко. Правый защитник, выступающий под номером 11, обратился к коллегам на русском языке перед контрольным матчем со шведским ГАИС 7 февраля.

Капитан "Карпат" Денис Мирошниченко перед встречей со шведским клубом ГАИС произнес коротенькую речь на русском языке. Мотивационный спич попал в прямую трансляцию.

После огласки ситуации в ФК сообщили, что руководителя команды переизберут.

"Давайте ребята, осталось очень мало до официальных игр. Максимальная концентрация с этой игры... и максимальная поддержка друг другу", — говорит Мирошниченко перед игрой.

Команда провела голосование и по итогам выборов новым капитаном "зелено-белых" был избран центральный защитник Владислав Бабогла.

Новый капитан "Карпат" Владислав Бабогло Фото: ФК Карпаты

Вице-капитанами команда выбрала Амбросия Чачуа и Эдсона.

Отметим, что пятый контрольный поединок на зимних сборах в Испании украинская команда проиграла со счетом 0:1.

